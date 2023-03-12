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桃園支持青年學習多元文化　印度好麗色彩音樂節元智大學登場

▲印度好麗色彩音樂節元智大學登場

▲印度好麗色彩音樂節元智大學登場。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「印度好麗色彩音樂節，11日於元智大學展開盛會。市府青年局長候佳齡表示，該局補助元智大學全球事務處，辦理是項活動，以印度傳統料理和互相塗抹顏料的祝福儀式，讓各國國際生、在地學生與民眾體驗印度文化，現場有超過200名不同國籍的參與者，進行互動交流。

「印度好麗色彩音樂節(Holi)」活動，在印度的春季，會將穀物磨成粉，加上顏料噴灑或塗抹在人們的臉上，五彩繽紛顯現不出膚色、階級與身分，代表是平等與包容的意涵，塗抹在參與者的臉上，是一種祝福的意涵。音樂節活動現場有印度生帶來寶萊塢歌曲、傳統音樂表演，結合傳統美食，展現異國文化豐富性。

▲印度好麗色彩音樂節元智大學登場

侯佳齡局長表示，青年局支持青年學習不同國家的文化，特別成立校園社團資源中心，提供在桃園求學的學生族群，自主辦理活動擴展青年的能量，曾經在桃園求學的國際生，記得桃園市是重視青年發展的城市，未來不論是找工作或職涯發展，期望國際生都能在桃園找到發展的方向。

▲印度好麗色彩音樂節元智大學登場

元智大學全球事務處梁韵嘉國際長表示，元智大學約600多名國際生，印度學生前三名多，每月皆針對不同國籍的國際生辦理文化交流活動，介紹所屬國家的文化，與在地學生與民眾做良好的互動交流，音樂節與青年事務局合作，有助於讓外界更認識印度文化，拓展年輕族群的國際視野。

▲印度好麗色彩音樂節元智大學登場

來自印度KOLKATA城市就讀元智大學工業工程與管理研究所碩士班Sanju Kumar Giri同學，同時為活動負責人表示，去年來桃園念書，透過音樂節介紹印度文化、食物和熱情給在地的學生和社區民眾，也注意到印度人大多聚集在台北，藉由活動與青年局的結合，印度學生會更想讓在印度的家長與學生知道，桃園市是相對友善印度學生學習的環境，讓更多印度學生願意來桃園求學發展。

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