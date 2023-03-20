桃園青年局國際志工補助開始報名　最高補助30萬元

▲治平高中緬甸團帶領偏鄉孩童進行趣味團康活動。（資料照／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵青年積極參與國際志願服務，桃園市政府青年局推出「桃園市112年度青年國際志工服務隊補助計畫」，單一團隊最高補助30萬元，即日起接受申請，盼疫情解封後，能讓更多青年有機會至海外進行服務，在國際間學習、體驗、貢獻自身力量。

▲木匠的家關懷協會與與泰北地區學生共同打造木工教室。（資料照／青年局提供)

市府青年局表示，本計畫提供15至35歲的青年，組成6人以上的青年志工團隊報名，可在112年6月1日至9月30日之間至海外從事志工服務行動。青年團隊可以針對當地的需求與問題提出方案，並進行方案實踐，提案範圍包含「教育」、「社區」、「環境」、「文化」、「科技」、「健康」及「其他」等多元服務類別，青年團隊可依照興趣與專長選擇最適合的志工服務方向。

該計畫分為初審及決審二階段進行，並視方案期程、規模及效益等面向給予青年團隊補助。青年局侯佳齡局長表示：「因為疫情影響，讓國際志工補助計畫被迫擱置3年，今年疫情趨緩後決定重新開放，國際志工補助計畫並不僅僅只是費用上的補助，而是希望透過補助的方式，鼓勵更多的青年夥伴參與到國際志願服務當中，透過服務行動經歷不一樣的文化、挑戰自己的極限、學習不同的技能和語言，還有機會結識來自世界各地的志工夥伴，期待更多青年踴躍加入，讓愛與關懷傳遍世界。」