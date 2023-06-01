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民進黨吃案前黨工性騷案　賴香伶：過去秉持的性平理念在哪？

▲賴香伶（左）出席民眾黨團1日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴香伶（左）出席民眾黨團1日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前黨工昨自訴遇性騷後向時任黨中央婦女部主任許嘉恬反映，然而許不僅未妥善處理，還反問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」。對此，民眾黨立委賴香伶今（1日）表示，民進黨處理過程讓人不能接受，其過去秉持的性別平等理念在哪裡？賴也提及，台北市政府也可以做一定協助。

民眾黨團1日上午舉行「『耍賴』語錄大盤點 賴清德把話講清楚！」記者會，媒體詢問對於上述民進黨性騷擾案的看法。賴香伶回應，民進黨處理過程讓人不能接受，息事寧人的心態幾乎是檢討受害人。性騷事情發生後，第一時間被害人最需要的是大家伸出援手，陪他們走過不堪事情，但民進黨婦女部或現已改為性平工作事務部，真的讓人覺得，其過去秉持的性別平等理念在哪裡？

賴香伶說，她認為各政黨不能對於自己內部發生的事情輕輕放下，而是應找出合理處理機制，讓當事人傷害降到最低，也不要因為選舉期間，用各種方式拖過、轉移焦點，希望讓這件事沒有人關注。

賴香伶也表示，對此事情台北市政府也可以做一定協助，希望國家對於性別平等不要淪為口號，也不要淪為在政治上收割自己戰火，然後攻擊別人的議題。

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