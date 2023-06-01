快訊／性騷吃案挨轟　民進黨性平部：終止與該導演一切合作

▲民進黨中央記者會，民進黨性平部主任李晏榕（右）回應黨工遭到性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對民進黨前黨工控訴遭到性騷擾卻未獲幫助一事，民進黨1日召開記者會回應。性平部主任李晏榕說明，被害人發文前與性平部也聯繫一段時間，彼此溝通良好，有信任關係，雙方見面後也立即承諾終止與加害人一切合作並協助被害人後續心理諮商轉介、支付所有費用，也呼籲民眾不要攻擊被害人，性平會盡最大努力接住被害人。

根據該名前黨工自述，當時她還是學生，主責一個專案，攝影團隊在回程的路上，導演趁著大家熟睡時對她性騷擾，不僅按著她的頭靠上肩膀，在她假裝醒來並藉故起身後，還一邊說著「累了吧，看妳很疲倦」，一邊愛撫與按摩她的後頸、下巴、肩膀和胸口，當時她嚇到不斷以「這是長輩的關心」、「是我的錯覺」等理由來合理化這些行為並安慰自己，沒想到對方還在廁所堵她。

該黨工說，自己之後上報主管，沒想到許嘉恬卻反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」第二次面談許嘉恬更說，「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

李晏榕在記者會上指出，被害人發文前有跟性平部聯繫一段時間 ，彼此有相當信任關係，溝通良好。與被害人見面後立即承諾，也做到以下兩點，首先，本黨確定終止與加害人一切合作，第二，被害人所需的心理重建、諮商資源，性平部會協助轉介、支付所有費用

李晏榕呼籲，民眾不要攻擊被害人，不要做無謂的聯想，性平部會做最大努力，在能力範圍之內接住被害人。

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