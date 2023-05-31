世界無菸日！台東馬偕推廣戒菸　參加就有禮

▲台東馬偕舉辦「世界無菸日-無菸台東推廣活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東馬偕為推廣無菸及拒檳行為，31日「世界無菸日」，於一樓恩典廣場舉辦「世界無菸日-無菸台東推廣活動」。由門診當中篩選有吸菸、嚼食檳榔，或符合四癌篩檢者，皆鼓勵來參與活動。活動當天戒菸門診免掛號費，參加活動亦可得一份精美禮品，吸引好多民眾病友前來參與。

世界衛生組織為宣揚不吸菸的理念，於1987年訂定「世界無菸日(World No Tabacco Day )」於每年的5月31日，且每年皆會有一項主題表示該年有關於菸草及無菸方面的關注話題，2023年主題為「我們需要糧食，而非菸草」。

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心臟內科趙川磊醫師指出2021年世界衛生組織公佈全球一年有8百萬人死於菸害，平均不到5秒就有1人因菸害死亡。在台灣，每年約有2萬5,000名死於吸菸及近3,000名死於二手菸害，平均不到20分鐘就有1人因菸害而失去生命。整體而言，菸煙中有超過7000種化學物質，其中數百種成分有毒性，約93種致癌物及有害物質。吸菸越久，對健康的威脅越大，及早戒菸，因吸菸對身體的傷害也會逐漸恢復。戒菸過程非常不容易，但要下定決心，若可撐過半年則可脫離戒斷症候群的痛苦，持續2年都不抽菸表示成功了。

副院長白明忠舉他門診當中2位病人為例說明吸菸對人體危害，一位長期治療胃潰瘍病人都不會好，別的病人3個月就好了，他卻半年一年還沒好，後來發現他持續在吸菸，證明菸對黏膜的傷害。另一個病人是一位年輕人因心肌梗塞來就醫，他有運動習慣也很保養身體，後來查明原因他有吸菸習慣加上C型肝炎，造成膽固醇飆升。白副院長也表示前陳時中部長菸齡50年，花了一年時間戒菸成功，鼓勵大家一起來響應世界無菸運動。

衛生局保健科林郁文科長則說明菸對環境危害，除了對他人造成二手菸，吸菸後尼古丁留在衣服、頭髮、地板、窗簾等，菸蒂亂丟都造成環境的破壞。