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瑪娃颱風靠近　台東縣政府請民眾注意防颱及揚塵防護

▲台東縣政府請民眾注意防颱及揚塵防護。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府請民眾注意防颱及揚塵防護。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年第2號颱風瑪娃正逐漸逼近台灣，台東陸域及海面首當其衝，台東縣政府提醒民眾，除做好防颱準備外，近日也需多加注意揚塵防護措施，依據過往經驗，由於颱風外圍環流影響，風速超過每秒5公尺以上，風勢強勁可能導致空氣中懸浮微粒濃度略增，且近日天氣炎熱，依據卑南溪河川揚塵一把罩APP預報，研判揚塵好發時段為每日中午至下午時段，請民眾多加注意防曬及呼吸道防護。

台東縣政府表示，為因應未來颱風可能帶來的大雨，目前已完成盤點整備人力及機具能量待命中，並已派員隨時掌握卑南溪河床狀況，若有大規模降雨，相關人員將於颱風過境河水退去後立即投入水覆蓋復原工作，以避免大面積河床裸露地再造成揚塵。

環保局指出，卑南溪是台東縣面積最大最廣的河川，遇颱風過境，流域範圍收集的降雨量相當可觀，所以往往導致河川水位高漲，也是下游產生大面積裸露地及揚塵的主要原因，目前為避免大雨造成水覆蓋大面積損毀，環保局順應河道趨勢，將水覆蓋區分三區域，水量過大時可調整集中單一區域，有效減少損毀範圍，由於目前正值枯水期，也可以利用此方式分區輪灌，達成揚塵抑制效果，成為因應氣候變遷挑戰的精進做法。

環保局呼籲，在鋒面過境及颱風期間，水覆蓋有較高的機率毀損，居民仍需隨時注意台東空氣品質，可透過手機APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/）接獲相關訊息，若河川揚塵發生影響空氣品質時，務必緊閉門窗，外出時記得配戴口罩，降低揚塵對身體的傷害。

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