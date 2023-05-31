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台東2學生獲總統教育獎　饒慶鈴讚：勇於挑戰的正向精神

▲台東2學生獲2023總統教育獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東2學生獲2023總統教育獎，岩灣國小五年級姜可心同學(右2)。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

教育部公布2023總統教育獎名單，台東縣今年有2名學生獲得殊榮，並將於7月7日至台北接受總統頒獎表揚，包括就讀岩灣國小五年級姜可心同學，及關山工商綜職科三年級張欣怡同學，他們展現出總統教育獎以順處逆、力爭上游的精神，縣長饒慶鈴31日特別到關山工商及岩灣國小對獲獎同學表達恭賀。

教育處表示，可心的父親在她國小一年級時因病離世，來自中國的新住民母親獨自撫養2個孩子，因母親期許可心有保護自己的能力，因此在國小二年級便加入角力隊，透過與高年級學姐的相處與對練，逐步培養可心的毅力與技巧，也比同年紀的孩子更有思考力與行動力；教練表示可心具有積極的態度及不服輸的精神，在賽場上面對強勁的對手，分數落後，可心絲毫不退縮，沉穩鎮定且盡力而為，堅持努力到最後一刻，抗壓性極強。

▲台東2學生獲2023總統教育獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲台東2學生獲2023總統教育獎，關山工商綜職科三年級張欣怡同學(右2)。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，在精進自我的同時，可心在角力隊也能主動並耐心地帶領學弟妹練習，以自身經驗鼓勵學弟妹，是角力隊上的定心丸，優化與激勵角力隊的氛圍；教練提到，可心除了在角力上獲得111年度總統盃全國角力錦標賽國小女子組第五級亞軍、全國角力錦標賽國小組組第六級季軍等優異成績，也參與台東縣故事小精靈縣賽決賽、英語讀者劇場初賽等，展現可心的多才多藝。

另一名總統教育獎獲獎者張欣怡，教育處指出，欣怡為輕度智能障礙，在閱讀上及識字較為吃力，課業上需花較多時間複習課業，但仍不向逆境低頭，樂觀積極且勤學，欣怡因緣際會下加入了田徑隊的訓練，進而喜歡上跑步，高一那年校內運動會1500公尺得到第一名殊榮，也實現心願蟬聯了高中三年1500公尺的女子冠軍，高二欣怡參加2023年夏季世界特殊奧運選拔賽的女子800公尺項目得到金牌，入選國家選手，即將代表台灣至德國柏林比賽，希望為台灣爭光。

縣長饒慶鈴對獲此殊榮的2位同學恭賀外，也預祝6月將代表臺灣至德國參加2023年夏季世界特殊奧運運動會的欣怡能為國爭光，並表示，總統教育獎主要是鼓勵以順處逆，發揮人性積極面，肯定與讚揚可心及欣怡同學身處逆境，卻自信開朗，以積極樂觀的態度勇於面對生活及比賽的挑戰。

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