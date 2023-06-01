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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／修《選罷法》限制參政權　開民主倒車

台灣自民國36年12月25日施行《憲法》以來，為了貫徹「民意政治」，人民依法享有選舉、罷免、創制及複決權（《憲法》第17條），此一《憲法》保障的基本人權，固然可透過制訂法律，在合乎「必要性」及「比例原則」下，訂出合乎法理、必要及妥當的限制；亦即在為「防止妨礙他人自由」、「避免緊急危難」、「維持社會秩序」或「增進公共利益」所必要者外，不得以法律限制（《憲法》第23條）。但是，民國111年5月26日立法院將明顯有違憲之虞的《公職人員選舉罷免法》修正草案予以強行三讀通過，造成台灣已施行70餘年的民主憲政倒退。

我國《公職人員選舉罷免法》第26條原規定候選人的「消極資格」，即有該條文所列九款情事（如：犯內亂罪、外患罪經判刑確定，曾犯貪污罪，經判刑確定……）之一者，不得登記為候選人。前開條文所列的各款事由，明顯符合《憲法》第23條的「必要性」及「比例原則」。如果是因涉嫌特定犯罪（內亂、外患、貪污……）均須經法院「判刑確定」，才可以認為符合「消極資格」的規定，而不得登記為候選人。

此次修法居然將候選人的消極資格，增加了不少犯罪剝奪候選資格的條款，包括犯《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》、《反滲透法》、《國安三法》、《組織犯罪條例》及「犯罪輕本刑7年以上之罪，並經判十年以上有期徒刑者」，其擴及之廣前所未見；在外國立法例也未此類似的立法。

毒、槍、金、黑、犯重罪，人人均痛恨，但《公職人員選舉罷免法》修法，涉及人民的參政權，此為《憲法》所保障的基本人權，豈能因毒、槍、金、黑等而任意不當連結，草率地進行違憲的修法。

更匪夷所思的是，候選人消極資格的規定，也包括「犯最輕本刑7年以上之罪，並經判十年以上有期徒刑者」，亦即縱使該案件尚未判刑確定，仍一併列入候選人的消極資格，而剝奪人民的參政權，此已明確違反《刑法》、《刑事訴訟法》的「無罪推定原則」，這種修正已明顯違憲。

筆者在此呼籲，立法委員們行使立法、修法的職權，均攸關國家的民主憲政發展，以及全民福祉的提升，務必秉持「政治良心」。在此衷心期盼立法委員能崇尚憲政，維護人權，才不會葬送我國民主憲政的未來前途！

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

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