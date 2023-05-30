快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

▲陳致中發布聲明。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）



記者杜冠霖／台北報導

立院26日三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，除黑金槍毒外也納入洗錢防制法，讓議員陳致中政治路恐斷送於此，陳致中今（30日）發聲明表示，一覺醒來後，自己成為黑道的代表、重大的惡徒，著實難以接受，排黑目標當然正確，但方法不能違憲，違憲無法回應社會期待，「有謂判致中政治死刑則有利於大局，如果是這樣，那我還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚！」

對於選罷法修法，陳致中30日發聲明表示，一覺醒來後，自己成為黑道的代表、重大的惡徒，著實難以接受，一個月前，因十七年以前的案子為母受責，法院判刑一年並無褫奪公權；一個月後，因選罷法排黑條款，自己受褫奪公權終身，一般是跟死刑、無期徒刑連結在一起才會看到褫奪公權終身，「是的，我們沒有聽錯，就是歸世人的參政權都被剝奪，參政權受憲法保障，這難道不是違憲的嗎？輕重失衡、一網打盡，是否也是違背比例原則？」

陳致中指出，排黑目標當然正確，但方法不能違憲，違憲無法回應社會期待，因為這樣做是不對的！以陳致中條款稱呼，其實掩蓋了就事論事、合理討論的本質，與國家大政相比，致中個人的事本應輕似微塵，惟人生在世不過數十寒暑，捍衛事理之平則重如萬鈞，與生命等量。

陳致中感嘆，「有謂判自己政治死刑則有利於大局，如果是這樣，那我還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚，對前鎮小港鄉親的三大承諾：1. 致中及團隊繼續服務，不會中斷。2. 致中及服務團隊堅持從政初衷，永不放棄。3. 在未來打拼的道路上，致中及服務團隊加倍努力，絕不缺席。」