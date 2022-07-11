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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／【新《監獄行刑法》兩週年】監所人權轉變與展望

▲監獄，牢籠，自由。（圖／視覺中國CFP）

▲新修正的《監獄行刑法》至今年7月14日屆滿兩週年，新法規保障了受刑人的通信權、申訴權，並改善勞作金的給與，但仍有未竟之處。（圖／視覺中國CFP）

我國《監獄行刑法》、《羈押法》的規定涉及「監所人權」，自民國97年間大法官會議釋字第653號解釋出爐，使我國在監所人權的關注向前邁進一步，隨後又陸續提出大法官釋字第654號、第677號、第681號、第691號、第720號、第755號、第756號等解釋，為此，我國的《監獄行刑法》、《羈押法》也做大幅度的修正。

就以《監獄行刑法》而言，其修正法案於民國108年12月17日經立法院三讀通過，修正後之條文共多達156條；該修正條文由總統於民國109年1月15日公布，並自公布後「六個月」施行，至今年7月14日就屆滿兩週年。新修正的《監獄行刑法》最受人矚目的，不外乎有以下三點：

一、 保障受刑人通信權

大法官會議釋字第756號解釋認為，受刑人基於《憲法》第12條規定，保障受刑人的「秘密通訊自由」，而舊《監獄行刑法》第66條規定監獄長官檢閱受刑人的書信，未區分書信種類，也未斟酌個案情形，一概允許監獄長官閱讀受刑人之書信的內容，顯已對受刑人及其收發書信之相對人的「祕密通信自由」，造成過度的限制。

新修正的《監獄行刑法》第74條規定，監獄人員對受刑人寄發及收受的書信，除非有該條第2項所列六款情事之一的例外事由外，僅得開拆或以其他適當方式檢查有無夾藏違禁物品，而不得任意閱讀其內容。目前因有此一修正規定，使我國監獄受刑人的「秘密通信自由」向前邁進一大步。

二、 強化受刑人的申訴權

大法官會議釋字第755號解釋認為，舊的《監獄行刑法》第6條及《監獄行刑法施行細則》第5條第1項第7款，不許受刑人就監獄處分或其他管理措施，逾越達成監獄行刑目的所必要範圍，而不法侵害受刑人《憲法》所保障的基本權利且非屬輕微時，得向法院請求救濟的部分，逾越《憲法》第23條「比例原則」的限制，且與《憲法》第16條保障的訴訟權主旨不符。

為此，新修正《監獄行刑法》特增訂第12章〈陳情、申訴及起訴〉專章；此一修正賦予受刑人對監獄處分或管理措施的執行，有不服時，可以進行申訴及訴願、行政訴訟等行政救濟。修正條文甚值嘉許，但受刑人實際運用，進行申訴等行政救濟時，因為在專業法律協助的資源較為欠缺，故成效有效。另外，監獄方面在面對受刑人進行申訴等行政救濟，因監獄方面並無法務人員編制，一但涉及行政訴訟，也造成負擔及困擾。

三、 改善受刑人勞作金的給與

受刑人在監獄參與作業，付出勞動力，《監獄行刑法》未修正前，並無妥適的保障，而新修正《監獄行刑法》特訂第五章〈作業〉專章，改善受刑人在勞作金「作業謄餘」的分配比例，於第37條第1項第6款明訂「提百分之六十」充作勞作金。

法務部為此也修正《監所作業勞作金給付辦法》，因為該規定的執行，提高了受刑人的收入，減少受刑人家屬支援受刑人在監生活的開銷。此外，目前還有依法到監獄外作業的突破措施，增加受刑人的勞作機會，也讓部分受刑人可以到監獄外工作，多多與社會接觸。

以上是新《監獄行刑法》新修正後施行將近兩年的進步面，但實際上因《監獄行刑法》修正幅度甚大，仍有些規定尚待落實，例如：《監獄行刑法》第7條規定，為落實「透明化原則」，保障受刑人權益，監獄應設獨立的「外部視察小組」。藉由設置「外部視察小組」，由該小組定期訪視、提出報告與建議，使封閉的監獄運作透明化，而保障受刑人的權益，但目前「外部視察小組」似乎尚未達成原本修法的理想。

礙於篇幅所限，其他有待落實的問題，日後再撰文進行探討，進而促使新修正之《監獄行刑法》的規定能夠完全落實，實現立法目的並保障受刑人的合法權益。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

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