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社會 社會焦點 保障人權

台日夫妻檔「回饋援助311震災恩情」！狂吸金數十億元

▲▼極訊王、日訊公司的負責人安土美津子。（圖／記者游宗樺攝）

▲日訊公司負責人安土美津子。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

我國籍男子徐明賢與日本籍妻子安土美津子，共同經營日訊集團，利用台日友好情誼，謊稱為回饋台灣援助日本311震災的恩情，日本推出優惠方案，鼓吹民眾投資視訊電話等設備，8年來吸金超過60億元。一審將徐男重判12年2月、安土重判12年，高等法院1日二審仍將2人分別重判，維持12年2月、12年的重刑。可上訴。

判決指出，徐氏夫婦共同經營共同經營日商天訊公司、日商極訊王公司、日訊企業公司、日網企業公司，合稱為日訊集團。而2人自2012年起就開始吸金，期間先後推出「MIRUPHONE」、「WILLFONE」視訊電話及「自然自在FREELY」平板電腦之銷售轉租投資方案，投資方案均為3年租期，投資人以每組14萬元7,000元、15萬元不等的金額，向日訊集團購買產品並回租予集團，由日訊集團將日訊產品轉租國內外使用者以取得租金收入，並發放租金報酬予投資人，3年期滿後日訊產品所有權歸於集團所有。

此外，還以老鼠會的形式，提供獎金鼓勵眾人發展下線，大量吸金。讓投資人於3年投資期間按月獲得相當於年利率10.7％至29.8％之報酬，共同非法經營收受存款業務，讓投資人刷卡或匯款掏錢出來，合計在8年內詐得60億5,227萬9,000元。檢調單位破獲集團後，提起公訴。

一審認定徐氏夫婦不法所得超過10億元，將2人分別重判12年2月、12年的重刑，並沒收犯罪所得。案件再上訴，高等法院二審審理後，重新計算犯罪所得，認定2人犯罪所得達到21億餘元，全案於1日宣判，高院撤銷原判決，但仍維持2人12年2月、12年的刑度，並宣告沒收犯罪所得。

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