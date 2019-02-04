蘇南／恭喜發財！紅包拿來！孩子的紅包不是你的

▲未成年子女的紅包，家長只有管理權，除非是為了孩子的利益才能動用。（圖／視覺中國）

恭喜發財，紅包拿來！除夕圍爐後，按習俗長輩會給晚輩紅包，稱「壓歲錢」或「過年錢」。古代用紅線穿100個銅錢，代表長命百歲，現在則是將硬幣或紙幣裝進紅包袋中，數目必取偶數，以求吉利。

春節期間紅包不可少，但可能也有法律問題。大人給孩子壓歲錢是習俗，法律上屬於贈與性質，自然是歸孩子所有。一般家庭對於未成年孩子領到的壓歲錢，通常由媽媽或家長保管；保護和管理未成年子女的財產是父母的法定職責，但家長要向孩子說清楚，此舉乃保管而非沒收或據為己有。

民法第1087條規定，未成年子女因贈與取得的財產，是子女的特有財產。這筆特有財產依照民法第1088條，父母原則上只有「管理權」，可以替子女保管，或是存進銀行生利息。法律上既然名為保管，那就不能隨便動用，除非是為孩子的利益，例如為孩子買保險、參加才藝班等。但子女成年後，父母就喪失了法律賦予的管理權，子女就有自行管理與處分紅包的權利。

親友間相互饋贈紅包給小孩，是一種社會習俗，也是法律所許。倘圖獲取背後之不正當利益，例如送人鉅額紅包或貴重禮品，超乎常情，是否涉嫌行賄？尤其收受者許諾、著手或已為送禮者謀取某種利益，根據《刑法》和相關法律，非無受賄之疑。

例如近年來，大陸開始利用微信群搶紅包的方式開設賭場，就是以營利為目的，透過微信招攬賭客，並以競猜、發紅包等方式組織網絡，而這種行為可能會構成開設賭場罪。千萬不要讓過年紅包這種吉利的習俗發生異化、變味，變成「權錢交易」的遮羞布。

新年新氣象，在此祝福各位朋友：諸事大吉，心想事成！

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●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。