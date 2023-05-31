泰山經營權之爭2獨董欲召開股東臨時會　最高法院喊卡

▲陳敏薰擔任泰山獨立董事，欲招開股東臨時會，遭最高法院喊卡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

泰山經營權爭奪戰持續發燒，公司派去年底賣出泰山持有的全家便利商店股權，得款80餘億元，此舉引起公司獨立董事杜英達、陳敏薰不滿，2人隨即打算在今年3月間召開股東臨時會。泰山向法院請求定暫時狀態假處分，不准開股東臨時會，全案經最高法院審理後，31日駁回獨董請求，不准開股東臨時會。

去年12月5日，泰山公司透過巨額逐筆交易，出售轉投資的全家便利商店近19％股權，並在開盤63秒內完成4萬3300張股票交易，總金額高達80.97億元，初步估計泰山公司此舉獲利近55億元。不過此舉引起泰山市場派的不滿，發動一連串的法律攻勢，其中泰山公司2名獨立董事杜英達、陳敏薰，也隨即宣布，要求公司在今年3月16日召開股東臨時會，全面改選董事會。

公司派提出反制，向法院聲請定暫時狀態假處分。案經智慧財產法院審理後，認為杜英達、陳敏薰提出的證據，無法釋明泰山公司現有8名董事均不適任或出售全家股份交易之資金有處於重大風險之情形，而有召集股東臨時會全面改選董事以更換經營管理團隊之必要。

另外智慧財產也根據泰山公司派的證據，認為公司派最慢應於今年6月30日前召開股東常會，並於股東常會中報告出售全家股份交易之緣由，再依依證交所函文進行改善及持續進行帳目查核，就已足夠。因此智慧財產法院最後裁定，泰山公司若以150萬元供擔保，就能禁止2名獨董於3月16日召集泰山企業股份有限公司股東臨時會。杜英達等人向最高法院提出抗告。

案經最高法院審理後，最高法院認為智慧財產法院審理並無違誤，最後駁回杜英達等人的抗告，全案就此確定。