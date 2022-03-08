逼少年私刑的女法官又出事！與被告談條件「交保」遭送監察院

▲ 苗栗地方法院法官周靜妮（右）被移送監察院，後方為她的丈夫曾建元 。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮，日前被爆出審理少年案件時，命少年自掌嘴，還恐嚇要送他「去少觀所跟人家捅屁眼」。司法院人事審議委員會審理後，發現她審理某件羈押案時，竟以「交保」換取被告同意「不夜間訊問」，導致增加候訊時間，決議移請監察院議處。

現年50歲的周靜妮，司法官訓練所第41期結業，2002年分發時原任檢察官，2009年轉任法官，2012年鬧出在苗栗地院法官宿舍燒炭的事件。她2019年審理1名涉嫌毆打父親的少年時，當庭命少年下跪、磕頭、自打耳光約23下，體驗被打的滋味，事發後挨批有如對少年動私刑，最後更被送法官評鑑，法評會決議移送職務法庭審理，並建議免職、不得再任公務員。

而司法院人事審議委員會8日審理她的相關案件時，發現周靜妮2015年某日值夜班時，收到檢察官聲請羈押的案件。當時被告要求即時開庭訊問，但周靜妮因不在法院，不願回到法院開庭；她竟打電話給值班法警，要求跟被告溝通，她允諾被告可以「交保」，但前提是要同意「不夜間訊問」。人審會認為這增加被告滯留於法院候訊期間，涉有違反《法官法》及《法官倫理規範》相關規定，有應受懲戒之情事，故移送監察院審查。

此外，人審會也查出，周靜妮2017年間辦理某件民事拆屋還地案件時，不但未赴現場勘驗，還逕以原告單方所提出的附圖判決原告勝訴。案件進入強制執行程序時，司法事務官手中僅有原告的附圖，欠缺地政事務所的實體測量圖（複丈成果圖），無法確認確實的位置，最後不能執行。事務官只好裁示原告，再打一次官司。人審會認為周靜妮未謹慎、勤勉執行職務，以致增加當事人不合理之負擔，有違反《法官倫理規範》相關規定的違失，但無懲戒必要，因此要求苗栗地院院長對她發書面命令，促其注意。