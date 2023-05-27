修《組織犯罪法》、《選罷法》掃黑　賴清德：這是民進黨的責任

▲賴清德出席雲林信賴之友會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德27日出席「雲林縣信賴台灣之友會成立大會」。賴清德致詞表示，為了回應民眾的期待，針對黑道參政的問題提出改革，還有行政院掃黑的決心，立法院通過《組織犯罪法》、《選罷法》修法，通過許多犯罪項目禁止參選公職人員，這就是民進黨的責任。

賴清德致詞時表示，雲林縣在立委蘇治芬的領導下，建設成為農業首都。2021年農業產值全國第一，如果台灣沒有雲林縣的打拚，糧食絕對出問題，所以過去也提出許多對農民照顧的政策，蔡總統也很支持，從農民職業災害、農民退休金制度，再到保障用水灌溉、補助設施器材等，民進黨執政對農民的照顧越來越貼心。

雲林縣信賴台灣之友會成立，現場逾600人擠爆會場，立委蘇治芬、劉建國及地方黨公職到場展現團結氣勢。賴清德步入會場時，支持者高呼「2024、團結一致」、「Team Taiwan、挺台灣」，場面熱烈。賴清德致詞後，授旗給雲林縣信賴台灣之友會理事長許騉洪，並授證給各後援會長，支持者高喊「台灣加油、賴清德當選」。

賴清德說，台灣是我們的母親，2300萬人都是番薯仔，「番薯落塗毋驚爛，只求枝葉代代湠」，一定要信賴自己，我們絕對有力量、有權利在母親的土地上，用大家的理想來改造國家促進台灣的民主和平和繁榮。

賴清德也談到，最近在社會上流傳，在野黨放出的謠言說，「民進黨當選兩岸會戰爭」，但民進黨不是第一次執政，不管是陳水扁、蔡英文都沒有發生戰爭，而民進黨也堅持台灣主權、捍衛民主自由的體制，好好處理兩岸關係，「所以在蔡英文的帶領下，不只沒發生戰爭，在大家共同打拚下，台灣還得到國際社會更大的肯定和稱讚」。

賴清德說，在競選民進黨主席時，巡迴全國舉辦政見發表會，不論男女老幼，很多人都提起社會治安的問題。當選黨主席之後馬上推動黨內革新，改變黨內規定，提高提名的條件，要代表民進黨參選黨公職一定要清廉，沒有黑道背景。

賴清德說，他也和總統蔡英文報告，也把意見分享給行政院長陳建仁，所以行政院相關部會進行掃黑，這個月已經進行第三波，抓到65個首惡、幫眾掃黑360人，這是表達行政院的決心。

賴清德也提到，在擔任黨主席後回應民眾的期待，針對黑道參政的問題提出改革，還有行政院掃黑的決心，和立法院近期通過的《組織犯罪法》、《選罷法》修法，這就是民進黨的責任。

賴清德說，「台灣人民都要和平，戰爭沒有贏家」，但是和平要怎麼得到才是重點，「國民黨候選人主張接受九二共識，一個中國原則」，希望用和平協議來得到和平，但一個中國原則，失去了台灣主權，這樣的和平是真正的和平嗎？「和平不是嘴巴說說，必須要靠自己的力量」。

賴清德強調，台灣未來面對的問題，比過去更急更多，不是每個人接這個位置就有辦法，「過去自己受到台南市民的疼惜、社會的栽培，歷經各種職務，自己有信心，有大家支持，自己很快就可以無縫接軌，帶領台灣推動進步。