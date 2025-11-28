　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生80　更保各分會「以愛賦歸─藝展身手」聯合技訓成果發表

▲▼「以愛賦歸─藝展身手」更保各分會聯合技訓誠國展，法務部長鄭銘謙。（圖／台灣更生保護會提供）

▲「以愛賦歸─藝展身手」聯合技訓成果展，法務部長鄭銘謙（中）到場勉勵。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為慶祝財團法人臺灣更生保護會成立80週年，並展現全國安置處所豐碩的技藝訓練成果，臺灣更生保護會28日於高雄市政府舉行「更生80 溫暖有感 以愛賦歸─藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展。法務部長鄭銘謙親自到場主持，並肯定更保的努力，促進社會接納與理解。

本次技訓聯合成果展於28日上午9點半到下午3點，在高雄市政府1樓大廳溫暖登場。除了鄭銘謙以外，高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、高雄高分檢檢察長朱家崎、臺南高分檢檢察長黃玉垣、花蓮高分檢檢察長洪培根、高雄地檢檢察長黃元冠、臺南地檢檢察長鍾和憲、屏東地檢檢察長陳盈錦、基隆地檢檢察長柯宜汾、苗栗地檢檢察長林映姿、南投地檢檢察長郭景東、花蓮地檢檢察長陳佳秀，均親臨會場，共同見證更生保護工作邁入八十週年的重要歷史時刻。

鄭銘謙致詞時表示，台灣更生保護會所規劃的技能訓練方案，以提升生活技能為設計導向，成績亮眼，成效已獲各界肯定。透過專業培訓，學員考取專業證照的比例高達八成以上，結訓後從事相關工作的人數亦近六成，成績斐然。

他強調，這些成果不僅成功提升了更生人重返職場的競爭力，更重要的是實現了心理重建的目標：學員藉由工作帶來的成就感，能有效增強自我價值，改變低自尊，顯著提升自信，進而增強回歸社區的自我成長能力。同時，學習技能的成就感也成功地拉近了學員與家人間的關係，為他們重建社會支持網絡奠定了堅實的基礎。

而本次成果展旨在拉近社會大眾與更生人之間的距離，各分會及安置處所精心準備豐富內容，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，還可抽大獎！多項體驗皆由更生人親手示範或製作，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。以技藝翻轉人生，讓社會看見更生人的努力。

▼法務部長鄭銘謙（中），參訪各分會攤位。（圖／台灣更生保護會提供）

▲▼「以愛賦歸─藝展身手」更保各分會聯合技訓誠國展，法務部長鄭銘謙。（圖／台灣更生保護會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／菲律賓發生「7.5級強震」！深度25km強烈搖晃
星光熠熠！許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看
快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長
媒人團看邱澤、許瑋甯「認證私下超甜」
香港大火釀128死　相信音樂宣布「捐900萬元」
宏福苑五級大火128死！全港「降半旗3天」
香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更生80　更保各分會「以愛賦歸─藝展身手」聯合技訓成果發表

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

更生80　更保各分會「以愛賦歸─藝展身手」聯合技訓成果發表

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

貢寮鮑產季開跑！新北推「搶鱻展售」希望廣場開賣

台南勞工局雙獲健康平等獎+海報銅獎　職場平權身障就業獲衛福部肯定

快訊／菲律賓發生「7.5級強震」！深度25km強烈搖晃　災情待釐清

快訊／國一南下路段連環撞！1駕駛受傷送醫

冬盟雙戰線亮點多　海洋再勝山林、日本社會人上演8局逆轉秀

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

新北華僑高中滯洪池工程啟動　侯友宜：有效解決浮洲低窪淹水

更生80　更保各分會「以愛賦歸─藝展身手」聯合技訓成果發表

TAG Heuer黑粉F1錶高調吸睛　呼應卡達站璀璨夜賽

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

【黃仁勳快閃來台】現身花娘小館與員工餐敘　四平街爆買蜜餞

法律熱門新聞

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

更保高雄分會技訓成果發表會

東森集團再獲獎　更保北部三分會更保節頒獎

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

蔡世璿／對岸刑事犯嫌起訴程序

雷皓明／網購能取消訂單嗎

施工借道鄰居　檢方：當心刑責

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

免費物品拿太多　恐有竊盜罪刑責

更保台東分會更生人復歸社會案例

5男關一起　牢房竟變炮房

打名律師葉建廷　3煞二審判刑

更保花蓮分會協助光復洪災救援更生人

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

更多熱門

相關新聞

更生人技訓展「幸福市集」秀手作、美食成果

更生人技訓展「幸福市集」秀手作、美食成果

為慶祝財團法人臺灣更生保護會成立80週年，並展現全國安置處所豐碩的技藝訓練成果，同時促進社會接納與理解，「更生80溫暖有感 以愛賦歸──藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展今天在高雄市政府1樓大廳登場，法務部長鄭明謙親臨主持開幕活動，他在致詞時表示，更生朋友在安置處所可以學習各項技能，讓他們可以具備有工作的能力和機會，展開新的人生。

兒不堪長照殺死臥床母　重判20年定讞

兒不堪長照殺死臥床母　重判20年定讞

台東地檢與更保台東分會中秋節探望

台東地檢與更保台東分會中秋節探望

正妹消防員哭訴出差遭長官硬上！夫求償吞敗理由曝

正妹消防員哭訴出差遭長官硬上！夫求償吞敗理由曝

單親媽摔幼女再重踹奪命　二審仍判9年

單親媽摔幼女再重踹奪命　二審仍判9年

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會高雄分會鄭銘謙張斗輝黃元冠

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面