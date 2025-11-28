更生80　更保各分會「以愛賦歸─藝展身手」聯合技訓成果發表

▲「以愛賦歸─藝展身手」聯合技訓成果展，法務部長鄭銘謙（中）到場勉勵。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為慶祝財團法人臺灣更生保護會成立80週年，並展現全國安置處所豐碩的技藝訓練成果，臺灣更生保護會28日於高雄市政府舉行「更生80 溫暖有感 以愛賦歸─藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展。法務部長鄭銘謙親自到場主持，並肯定更保的努力，促進社會接納與理解。

本次技訓聯合成果展於28日上午9點半到下午3點，在高雄市政府1樓大廳溫暖登場。除了鄭銘謙以外，高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、高雄高分檢檢察長朱家崎、臺南高分檢檢察長黃玉垣、花蓮高分檢檢察長洪培根、高雄地檢檢察長黃元冠、臺南地檢檢察長鍾和憲、屏東地檢檢察長陳盈錦、基隆地檢檢察長柯宜汾、苗栗地檢檢察長林映姿、南投地檢檢察長郭景東、花蓮地檢檢察長陳佳秀，均親臨會場，共同見證更生保護工作邁入八十週年的重要歷史時刻。

鄭銘謙致詞時表示，台灣更生保護會所規劃的技能訓練方案，以提升生活技能為設計導向，成績亮眼，成效已獲各界肯定。透過專業培訓，學員考取專業證照的比例高達八成以上，結訓後從事相關工作的人數亦近六成，成績斐然。

他強調，這些成果不僅成功提升了更生人重返職場的競爭力，更重要的是實現了心理重建的目標：學員藉由工作帶來的成就感，能有效增強自我價值，改變低自尊，顯著提升自信，進而增強回歸社區的自我成長能力。同時，學習技能的成就感也成功地拉近了學員與家人間的關係，為他們重建社會支持網絡奠定了堅實的基礎。

而本次成果展旨在拉近社會大眾與更生人之間的距離，各分會及安置處所精心準備豐富內容，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，還可抽大獎！多項體驗皆由更生人親手示範或製作，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。以技藝翻轉人生，讓社會看見更生人的努力。

▼法務部長鄭銘謙（中），參訪各分會攤位。（圖／台灣更生保護會提供）