不贊成選罷法修法　柯文哲「鼓勵向上社會」：否則犯小罪就全槍斃

▲柯文哲出席2024校園總統馬拉松。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，28日參與校園總統馬拉松，與學生們進行對談。針對學生提問民眾黨今年在中南部推的人選形象，遠遠不及北部，未來如何避免這樣的問題？柯文哲表示，不管是怎麼樣的人，都希望對方能向上進步，包括最近《選罷法》修法爭議，自己並不贊成，否則乾脆犯一個小罪就全部槍斃。

柯文哲28日上午在集思台大會議中心參與2024校園總統馬拉松，現場有學生提問，民眾黨在中南部吸納的人才、政治人物很多具有爭議地方勢力，不像民眾黨今年選舉推出的黃珊珊、7或8位台北市議員，中南部人選形象遠遠不及北部，未來如何避免類似問題，「民眾黨擴張同時，（人選）形象是否都很好？避免形象比較不好的人，讓民眾黨形象受損？」

隨後，柯文哲表示，「剛剛有人問說，覺得我們南部都提名黑道⋯」只見柯文哲將原本題目變得更加犀利，一旁的主持人立委邱臣遠趕緊緩頰「沒這樣講啦！」柯文哲則笑說，「我把他翻譯成白話文」。

柯文哲回應，自己是醫生出身，不管對方是怎麼樣的人，都希望可以向上進步，老實說最近《選罷法》部分條文修正草案，「問我的話，我是不贊成（修法）」，如果犯過罪就讓對方從此與社會隔絕，「這樣還要設立更生人協會嗎？乾脆犯一個小罪就全部槍斃掉。」

柯文哲提及，小時候讀「悲慘世界」，為什麼要讓一個人永遠無法在社會翻身？「我們是鼓勵向上社會，而不是把這些人全部棄絕在這社會，這是觀念上問題，政治上不要做表態切割，其實是鼓勵社會不善良一面，這些人沒用、我要把他隔絕掉，（但）我是讓這些人變好，不是嗎？」