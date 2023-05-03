李永然／調整警察薪資結構，完善健康權保障

▲警察負責社會治安，若因工時過長讓健康出問題，對於治安維護將造成極大困擾。（圖／記者林悅翻攝）

日前五一勞動節時，有近五千名勞工以「八年執政、勞工算總帳」為訴求上街遊行，對於目前執政黨在七年多來的完全執政，卻繳出令勞工失望的成績單。

遊行訴求中提到了「兩次工時修法造成過勞」的問題。關於工作過勞，對警員來說也是嚴重的問題，且涉及其健康權。由於警察負責社會治安，如果他們的健康出了問題，對於治安維護造成極大的困擾，實非台灣之福。

大法官釋字785號解釋提到，應保障輪班公務員的健康權，讓警察工時過長問題也浮上檯面；然此問題並非一朝一夕形成，警察超時工作牽涉到勤務制度、警察本業、外界期待、薪資結構、社會風氣、治安狀況等層面。筆者先說明警察的薪資結構所存在的問題，並提出可能的改善與建議方向。

根據行政院主計總處民國（下同）112年2月17日所公布的數據，111年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣（下同）44,417元；每人每月總薪資平均為57,718元。另根據坊間警察特考補習班的宣傳，初任警察人員的薪資為6萬元左右，超越平均目前的薪資水平，然若進一步分析警察的薪資結構，則會發現其中隱含讓警察需「賣命」超時工作的不合理薪資內容，致影響其健康權。

警察人員薪資是由本俸、專業加給、警勤／勤務加給與加班（俗稱超勤津貼）組成，不包含超勤津貼時，未扣稅前，警察薪水不到5萬元。當然，若能比照一般非日夜輪值勞工，亦即每日含超勤2小時在內工作10小時，且能確保沒有「深夜勤」，無須隨時待命召回，周休二日外，另享有隨年資給予的休假，則上述待遇表面上似乎還算不錯。

但若考慮到其他外在因素，如「經常性調動」需在工作地點附近租屋、警察的配偶為兼顧家庭照顧之責，也有無法全職工作之犧牲等。目前初任警職超勤時薪170元，竟然比「法定最低工資」（176元）還低；在物價飛漲的壓力下，許多年輕警員就會想超時工作，藉以換取較多薪資，加上不斷推陳出新的專案勤務與績效壓力、日夜輪班、民眾情緒發洩、值勤危險性、無法預期的突發任務（如：重大刑案、特種勤務、災難處理、聚眾活動等），造成隨時停休的狀況，就易衍生警察的健康問題。

警察人員為國家長治久安的重要基石，面對突發事故需延長工時以保護社會安全，原本責無旁貸，但若因本俸太低，導致平時為了薪水而須經常性超勤輪班，除影響健康外，也造成警力浪費，如不同單位，包括交通隊、警備隊、派出所等巡邏路線未整合、某些機構巡簽與守望比例過高、過於頻繁的督勤頻率、臨檢勤務過多等，將使員警平時無法獲得充分休息與適度運動，導致時常處在高壓與疲憊狀態。

當遇到重大勤務時，就演變成要求員警繼續延長工時的惡性循環。同單位間也可能因為「經濟較寬裕者」真正遇到重大勤務時不願加班，但「經濟拮据者」平常即要求加班的狀況，造成長官的困擾。筆者認為，為維護員警的健康權，可以從待遇方面下手，建議從下列兩個面向著手改善：

一、 提升本俸待遇並將超勤津貼列為固定薪水

將原本最高1萬9千元的超勤，依據不同地區勤務狀況分級固定發放，亦即將此列為「固定薪資」，讓員警平時不需常態加班，而能有充足的時間運動、休息，並藉由固定體能測驗，督促員警將體能保持最佳狀態，以便應付突如其來的重大勤務。

而本俸等待遇的提升，也有助於往後退休金成數的計算，讓員警於退休後更無後顧之憂，另也可免除每月相關單位為了逐筆逐次審核員警超勤加班，而耗費眾多人力支出。

二、 平常上班八小時，遇有「重大狀況」才需超時工作

若未遇到重大事件，則將前述固定薪水視為員警福利之一；員警工時如減少，也代表社會祥和，治安不錯，更值得慶賀。若遇「重大事件」須超時工作，則不再另行發放超勤津貼，主管機關只需控管超勤工作總時數不能超過現行規定的上限，亦即三個月總時數不得超過「240小時」即可；若有特殊狀況（如遭遇嚴重的新冠疫情等）需超過此一規定時數時，則須報請警政署專案核准。

最後，筆者認為，以人為本的行政措施，有助於工作效率的提升，提升人員對於機關的向心力。如上所述，對於警員目前所存在的問題，若能從薪資結構上著手，讓員警平時能有效維護自己的身體健康，並得到適度休息，遇有特殊狀況時能有充足體能全心投入工作，不失為一個兼顧各方權益，並創造政府照顧執法人員德政的雙贏結局，且符合大法官會議釋字第785號解釋重視公務員健康權的精神。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。