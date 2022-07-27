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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／砸12億卻出包　新竹市立棒球場未驗收完就開賽

▲新竹棒球場門口。（圖／記者陳立勳攝）

▲新竹市立棒球場耗資12億元、經過3年重建，於7月22日正式重啟，卻接連爆出球員受傷、球場有安全疑慮等狀況。（圖／記者陳立勳攝）

斥資12億改建完成的新竹市立棒球場，7月22日迎來重啟的首場中職一軍比賽，卻發生多位選手受傷、看台油漆剝落、廁所門鎖裝反，以及觀眾席死角多等多項缺失。短短開打兩天，暴露了「新竹市立棒球場2.0」未驗收卻先使用的問題，招致球迷罵聲連連。

新竹棒球場尚未達到符合職棒比賽的標準，到底誰該負責呢？新竹市政府表示，棒球場還在驗收過程中，例如球隊比賽、壓力測試、民眾的改善建議等，都是驗收的重要過程，全部改善完成並經過改善小組同意，才會驗收付款。筆者認為，這種驗收方式十分另類。

依《政府採購法》規定，工程竣工後，有初驗程序者，除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後一定期間內（例如7日），檢附工程結算資料，包括施工過程異動紀錄統計表、檢查、試驗紀錄、竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請機關審核。

既然新竹市政府說，棒球場尚在驗收過程中，那麼可以公開初驗紀錄與要求改善事項，以正視聽。另外，所謂的壓力測試又是什麼？難道是棒球場試營運時的運動風險與民眾使用安全之壓力測試嗎？很多重大工程在選舉前為配合長官而草草驗收使用，並非少見，廠商可能因此而馬虎竣工，否則怎麼可能會發生連廁所門鎖都裝反還開放使用的荒謬情況呢。

關於棒球場的驗收人員及權責方面，驗收時，應由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，並通知接管單位或使用單位會驗。辦理驗收人員之分工如下：

1.主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。

2.會驗人員：接管或使用機關（單位）的人員，會同抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符時之處置。

3.協驗人員：設計、監造、承辦採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員，協助辦理驗收有關作業。

4.監驗人員：為監視驗收程序是否符合《政府採購法》規定之程序，不包括涉及驗收方法或技術事項之審查；但發現該等事項有違反法令情形者，仍得提出意見。

棒球場的驗收是否確實，為何沒有發現缺失，且於工程設施不安全瑕疵下，竟然開放使用，難道驗收人員沒有使用安全、運動傷害風險的基本知識嗎？是否有行政怠惰之懷疑呢？新竹市前市長林智堅為本案之辦理不當及選手傷害，兩度公開道歉。筆者認為，或許承辦、驗收人員尚無主觀犯意，可能只是聽從長官指示而便宜行事。若此，則可能沒有正視初驗結果缺失，並要求廠商改善完成，且到現場複驗完成後，方可開放賽事使用，建議新竹市政府可公開驗收相關資料以解社會群疑。

本案金額高達12億元，遠超過查核金額5千萬以上，若要未驗收先行使用，應先報經上級機關核准因此，針對棒球場是否未驗收完畢而先行使用，新竹地檢署將展開調查，傳訊相關承辦人員。

新竹棒球場沒有驗收完成就出租舉辦比賽，球員不知該場地不合格而打球受傷，涉及國家賠償問題。受傷的球員、球迷可向新竹市政府申請國賠，若不成立，還可以向新竹地方法院提出訴訟。再者，根據中職聯盟規章第9章第25條規定，各比賽之場地是否符合標準，均需由聯盟認定，建議新竹市政府於驗收前，應請棒球協會等專業機構對場地進行認證。最後，未來待驗收完畢再度開放使用的營運階段，應建立球場運動安全管理制度，於重大比賽前落實自主檢查，從中找出缺點並進行改善，才能保證運動設施的安全品質，減少運動傷害風險的發生。

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