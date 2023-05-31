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企鵝妹走訪台南頑皮世界　網友爆動：這個女人太狠了

▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

步行環島的韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動，超大膽的企鵝妹，還一把抓起蠕動的麵包蟲餵食狐獴，讓收看直播的上萬網友直呼：「這個女人太狠了！」。

▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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企鵝妹30日晚上抵達台南市時，就預告要到南台灣最大動物園-頑皮世界，31日一早從新營出發，在下午3時左右抵達頑皮世界，當看到停車場一整排的企鵝迎賓公仔，企鵝妹忍不住驚呼，網友立刻笑稱是企鵝遇到企鵝…。

▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

園方特別派出英文流利的公關及動物主管帶領導覽，介紹黑腳企鵝、藪貓、耳廓狐、伊蘭羚羊、長臂猿、梅花鹿…等各種動物的生態與習性，還安排企鵝妹近距離與羊駝、迷你馬、迷你驢、山羊等動物互動，企鵝妹用牧草餵食時，還會注意較嬌小的幼仔沒吃到，會細心看顧。

▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當企鵝妹得知水豚被撫摸舒服時會「炸毛」，非常好奇詢問要撫摸哪個位置，然後開心地一直嘗試。而個性害羞的長頸鹿，在企鵝妹輕聲呼喚下，竟然願意走近吃草，讓保育員都覺得不可思議。而最令人驚訝的，是企鵝妹看到保育員餵食狐獴，先是好奇看了飼料盆中蠕動的麵包蟲，接著就大膽伸手抓起，讓網友直呼這個女人太狠了…。

▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

唯一讓企鵝妹參觀兩次的動物，就是科摩多龍。原來是企鵝妹之前造訪原生地印尼時，沒機會看到，剛好頑皮世界有台灣唯一的科摩多龍。企鵝妹第一次到科摩多龍區時，發現牠在午覺彷彿標本，返程時不死心，要求再看一次，這次終於看到科摩多龍搖擺身軀，吐舌晃頭，讓企鵝妹大呼值得。

▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於企鵝妹這趟環島步行之旅，不喜歡在直播時，被打斷或是被要求拍照，所以頑皮世界在她遊園時，除了動物導覽解說，都盡量站遠遠不打擾，讓企鵝妹能自在地體驗和觀賞。而且園方在送企鵝背包和企鵝大玩偶給企鵝妹時，知道她稍後還要繼續步行，還特別詢問是否要將紀念品寄到飯店…，這些貼心的舉動和員工流利的英文，讓網友一致大讚頑皮世界動物園，為台南的觀光形象大大加分。

▲韓國直播主企鵝妹，31日走訪台南頑皮世界動物園，在園方安排下，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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