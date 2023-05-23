不用電擊槍對付超商浩克！桃警5天前獲配225支　殘酷真相曝光

▲朱姓男子20日大鬧超商，甚至毆打2員警最後被制伏受傷在地，有網友質疑為何員警當時不用電擊槍，引發基層爭議。（資料照／翻攝自臉書《我是中壢人》）

記者沈繼昌／桃園報導

身材壯碩的朱姓男子上週六（20）日上午大鬧超商，還爆打2名處理員警成傷，但後員警持棍爆打他引發爭議，有網友質疑警政署不是才配發新式電擊槍，當時值勤員警為何不採用，或可減少雙方受傷機會？桃園市警局23日回應，5天前才獲得新配發拋射式電擊槍共計225支，員警值勤時全身裝備若再加上電擊槍共重約7.5公斤，很難隨身配掛來因應突發事件。

桃園市警局表示，警政署5天前配發各縣市基層員警拋射式電擊槍，主要是針對包括2019年7月鐵路警察李承翰乘客遭刺死事件而採購。原本各縣市警局基層員警配發電擊槍數量不多，自李承翰事件發生後，警政署決定採購拋射式電擊槍，配發各縣市警局以應變突發事件。

▲不少網友質疑，朱姓健身教練大鬧超商還毆打2警，員警為何不用電擊槍？圖為桃市警局配發的電擊槍。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園市警局解釋，2019年之前配發電擊槍共計有83支，2021年5月後配發電擊槍有207支，至本月18日為止再配發電擊槍225支，目前桃市共有電擊槍515支，依派出所外勤巡邏車數量原則，每車配備1支電擊槍，平均每7.4名員警配發1支，提供第一線員警應變使用，以維護員警執法安全。

針對中壢警分局2員警處理超商朱姓男子大鬧事件，當時員警發覺無法制止壯碩的朱男，為何不用電擊槍而是採用辣椒水？為何當時不用電擊槍壓制？因為使用辣椒水更可能激怒朱男，並採用更暴力手段還擊。

桃園市警局則回應，警政署配發的拋射式電擊槍，整套配備包括電擊槍、充電器、強力照明燈、電擊器套、6公尺電擊探針卡匣、訓練卡匣、防搶腰掛座、安全插捎伸縮扣環等，放置在巡邏車比較安全，使用也較為方便，但就單支拋射式電擊槍重約350公克，第一線員警執勤時，全身裝備若加上電擊槍，全身將重達7.5公斤，大大增加員警值勤負擔，且電擊槍打完一發子彈就須換彈，員警無法隨身配掛使用，巡邏機車也無法放置。

市警局強調，因為突發現場狀況不明，員警反而較習慣攜帶較輕便的辣椒水，不過這次碰上的是健身教練，未來會提醒第一線員警執勤時需視現場狀況攜帶電擊槍，以確保自身與執勤時安全。