屏東市民族夜市撿到「10萬元鈔票」恐怖真相曝　警方回應了

▲屏東警分局偵查隊副隊長李正方說明 。（圖／陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名女網友最近和家人出門吃飯，在路上發現2捆千元大鈔，隨後拿到警局報案，才知道全都是假鈔，且近來有許多人都碰到類似狀況，「這是一個測人心的詐騙手法」，若是因為貪念私吞，可能要付出高額代價，po文引發熱議；轄區的屏東警分局呼籲，撿到來路不明的紙鈔，應送交派出所或撥打110請員警到場處理。

葉姓網友19日在「屏東人屏東事」po文，「人心揣測，不是我們的不貪」─屏東市人注意；表示和家人到屏東夜市，妹妹騎車經過時，在地面撿到用檳榔袋的1疊千鈔票（面額合計10萬）；後來經過又再撿到1本，妹妹她拿去警察局報案，警察說全部都是假鈔，而警方也提醒，近期也有很多人撿到千元鈔拿到派出所，這是一個測人心的詐騙手法，因為有些人因為貪念選擇不報案，自己私吞等當事人報案，再來賺取報酬金，引來網友熱烈討論。

▲網友撿到一綑10萬元假鈔 。（圖／取自屏東人屏東事）

網友回應「人心會越來越無情，社會會變得沒有溫暖」、「這社會怎麼了」、「最好的辦法，就是當下請警察來處理，自己撿去派出所還是容易有問題」、「這世上還有什麼是真的」、「捆成這樣也很詭異」、「看到地上有錢先用手機錄影存證，保護自己」、「我上次也有看到，想說奇怪，怎麼有人把錢丟在地上，還好我沒有撿」、「我也有看過，當時感覺怪怪的，就往旁邊角落踢去」、「我在中央市場有撿到過，旁邊擺攤老闆娘看到叫我丟掉、不要撿」。

屏東警分局表示，近來在屏東夜市有民眾撿到不明紙鈔案件，經警方檢視均為玩具鈔票，清查近期案件，未發生有民眾因類似紙鈔受害的情形。並呼籲，撿到來路不明的紙鈔，應送交派出所或撥打110請員警到場處理。