宜蘭少女落海失蹤第2天！阿嬤岸邊呼喊愛孫名　哭癱倒親友懷裡

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭13歲柳姓少女與25歲張姓男子透過網路結識，雙方相約到南方澳內埤海灘「情人灣」踏浪，卻被海浪捲走，僅張男獲救，目前柳女仍失蹤。今(29)日上午阿嬤再度回到岸邊，面向大海撕心裂肺的哭喊「你快回來」，尋找孫女身影，令人鼻酸。

▲柳女落海失蹤第2天，阿嬤一早再到岸邊等待消息。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



柳女失聯第2天，78歲阿嬤今早再度回到情人灣岸邊，持續對著無邊無際的大海哭喊孫女名字「快回來」，殷切期盼孫女出現，由於遲遲等不到好消息，阿嬤一度哭癱在親友懷裡；目前因海況依舊嚴峻，難以下海救援，目前消防局仍持續使用空拍機搜索，並派遣人員在岸際搜尋，待海況穩定才會出動救生艇加入搜救。

▲受颱風影響，目前海況十分不穩定。



回顧此案，柳女及張男透過網路認識後，第一次見面相約前往情人灣看海，28日上午8時30分，當時已出現明顯長浪，2人仍下水踏浪，結果慘遭捲走，幾分鐘後張男自行游回岸邊，卻看見柳女仍在離岸約70公尺的海中載浮載沉，連忙報警。

張男坦言，他不知道柳女的姓名及身分，本以為對方18歲，因此詳細是否有涉及威脅或略誘，仍待釐清，警詢後以略誘罪函送。

▲▼昨天阿嬤聽到孫女落海消息連忙趕到現場，當時就因海象極差，搜救隊無法下水找人。（圖／讀者提供）

