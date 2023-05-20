自小客國道雨中疾行...驚見保險桿「隨風飄揚」　網譏：變形金剛！

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書貼文，昨（19）日清晨在國道一號中壢北上路段發現1輛白色豐田轎車後保桿被撞快掉了，但仍在大雨中疾行，網友直呼「被撞成這樣開開！」直呼是變形金剛上國道；國道一隊指出，意外發生地點位於國一北上62.9K處，小貨車未保持安全距離推撞轎車，2車駕駛都未受傷，酒測值為零，當時轎車駕駛認為可配合輕微事故簡易處理，所以自行前往分隊，肇事原因仍在調查釐清中。

▲有網友在臉書貼文「撞成這樣還開！」國道一隊指出，發生在昨天清晨中壢段追撞意外，幸未釀成受傷。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲國道一隊指出，發生在昨天清晨中壢段追撞意外，肇事的中型貨車車頭處有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊警方指出，根據影片內容查出，國道一號北上62.9公里中壢路段發生2車碰撞事故，經電話聯繫當事人，表示現場無人受傷，可配合輕微事故簡易處理，自行前往分隊製作筆錄，當事人未考量車輛是否安全行駛，未申請救援隊拖救，才會被網友拍下後保桿脫落還在國道上行駛畫面。

▲國道一隊指出，昨天清晨發生在中壢北上路段追撞意外，被貨車追撞的豐田轎車，後保險桿已脫落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方表示，經查是44歲鄭姓男子駕駛中型貨車，余上午6時52分行經國1北上62.9公里中壢路段，疑似未保持安全距離，撞擊前方由39歲蘇姓男子駕駛的白色豐田轎車肇禍，幸好當時2車駕駛均有繫上安全帶，現場並無人受傷，事故現場佔用中線3車道，所幸在上午7時5分現場已排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。