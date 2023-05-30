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對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO和網友相談甚歡。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越人會在網路上交友，聊一陣子後，才會約出門見面。近日就有一名網友發文表示，他和另名網友在臉書上相談甚歡，結果日前交換照片、準備要約出去喝咖啡，他才發現對方是以前的「鄰居」，他該怎麼辦？貼文曝光後，隨即引發討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「準備跟網友約喝咖啡，卻有難言之隱」為題發文，提到他和一個臉書好友相談甚歡，有時還會用語音聊天，聊著聊著，他漸漸被對方的幽默風趣給吸引，產生情愫，因此有意相約見面。

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原PO表示，在約喝咖啡以前，他們先交換了照片，結果對方才一傳，他馬上認出身分，「曾是以前分租套房鄰居，更貼切的是我對他來說算是惡鄰居」。原PO透露，該網友當時偷偷收留流浪狗，所以他就把此事告訴房東，對方也因此搬走。

▲滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

如今發現網友就是當時的鄰居，就讓原PO不知該如何是好，腦袋一團亂的他，後來沒將自己的照片發出，便急忙下線，「該坦白還是別再聯絡？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「搞不好人家根本不記得你好嗎」、「套房本來就不適合養狗，舉報他並沒有錯」、「坦白就好了啊，解開心結」、「如果兩個人可以說清楚、解開心結，那也是不錯的結果」、「直接坦白道歉或許他會原諒」、「坦白啊，何必自己預設立場」。

也有網友回應，「人家好心收留流浪犬也被你投訴，不要耽誤人家遇到好對象，你行行好放過人家吧」、「別再聯絡，你不要去禍害他了」。另也有網友質疑，「臉書好友然後都沒看過對方照片？剛好雙方都放風景還是卡通圖片喔？而且不認識的加臉書幹嘛」。

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