車禍死亡增1成！雲林縣惡化最嚴重　交長喊話：多加努力

▲交通部長王國材主持道安會議說明今年1到3月交通事故情況。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(31日)公布今年1到3月交通事故件數10萬2744件、造成812人死亡，皆較去年同期增加約1成，其中30日死亡人數以雲林增加25人最多，高齡及機車死亡人數持續惡化，且雲林縣長張麗善4月份未親自主持道安會議，交通部長王國材喊話張麗善「多加努力」。另台北市是行人死亡增加最多縣市。

對此，雲林縣長張麗善回應，對於縣內的道路安全，她一直很重視，雖然因公無法參加道安會報，但她隨時都在注意A1等道路安全問題，隨時針對道路鋪設、農水路的修繕以及關心農民巡水路未戴安全帽的勸導，不僅每周的主管會議上，都會追蹤改善狀況外，5月15日針對道安改善召開會議，要求相關單位進行積極改善作為。

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根據統計，112年1至3月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加。其中交通事故10萬2744件，比去年同期多9416件、增加10.1%；並造成812人死亡，較去年同期多73人死亡、增加9.9%；也導致13萬7702人受傷，比去年同期多1萬3836人受傷，增加11.2%。

若以機車、高齡、兒少、酒駕來看，112年1到3月機車死亡人數多57人、增加12.6%，高齡死亡多20人、增加6.6%，酒駕死亡多1人、增加1.4%，兒少死亡人數則減少1人。

各縣市表現部分，30日死亡人數以雲林增加最多，高齡及機車持續惡化。1到3月30日死亡人數前六名縣市累計增加高達76人，其中雲林增加25人最多，之後依序為台北增加11人、新北增加11人、宜蘭增加11人、 彰化增加9人、南投增加9人，每10萬人死亡人數以嘉縣最多，超過8人。

此外，行人安全部分，今年第一季1到3月行人事故件數5050件，增加111件，多出2.2%；死亡人數103人，比去年同期多2人，增加2%；受傷人數4867人，比去年同期多97人，增加2%。其中行人路口死亡佔53%，路段死亡次之，約佔43%。

交通部表示，行人死亡雖然較去年增加2人，但為近5年同期第二低，其中以發生於路口為主，並以高齡者69人為最大宗，佔整體行人死亡68%。行人死亡增加最多縣市為台北市增加6人，其次為台南增加5人、基隆增加4人、桃園增加3人、彰化增加2人、嘉市增加2人、花蓮增加2人，每十萬人行人死亡以基隆市最多，超過1人。

▲交通部長王國材主持道安會議說明今年1到3月交通事故情況。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材表示，針對交通事故和行人問題，各縣市已積極改善處理，呼籲短期內各縣市可從2個方向來改善，包括上午4點到6點路口閃光號誌改為紅綠燈三色號誌，另針對行人較多路口，可改為行人專用時相，或是行人早開時相，盼按照事故地點馬上調整，短期內改變號誌來改善是最快的。

針對雲林縣交通事故30日死亡人數增加最多，王國材也喊話雲林縣長張麗善，指出他知道雲林縣已做了很多努力，但今年第一季雲林縣增加25人死亡，呼籲縣長多加努力。

王國材也表示，行政院日前通過「行人優先交通安全行動綱領」，討論長期提升行人安全計畫，永續提升人行安全計畫規劃112到118年7年計劃，中央充裕提升人行安全經費達410億元，營建署分配346.5億元，公路總局則有63.5億元，將會補助地方政府改善人行安全。