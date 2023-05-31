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社會 社會焦點 保障人權

18年前綁架六合彩組頭！共犯「逃亡16年」下場曝　主嫌還在逃

▲▼ 。（圖／刑事警察局）

▲主嫌吳男2005年擄人勒贖後逃往中國大陸，雲林地方法院檢察署發布通緝中。（圖／刑事警察局）

記者劉人豪／雲林報導

2005年雲林發生一起擄人勒贖案件，6名嫌犯綁架一對從事六合彩簽賭的組頭夫妻，得手270萬後逃逸，其中4人在案發後3個月被逮，許男逃亡16年後，雲林地方法院依共同強盜擄人勒贖，判處有期徒刑11年6月，而主嫌吳福順疑潛逃中國大陸，遭內政部刑事警察局發布通緝至今。

該起案件發生於2005年，許男與吳福順商議擄人勒贖事宜，由吳男負責統籌規劃犯案細節，因人手不足，吳男再找4人加入，4人當時均缺錢花用同意協助，6人於2005年12月29日前往雲林的六合彩組頭林姓夫妻家綁人，威脅「你們知道我要做什麼」，並持玩具手槍抵著林男頭部，林男環視房內狀況心裡有數，回答「我知道」，取出皮包，將皮包內10萬現金等財物丟床上。

歹徒等將財物搜括一空手，並以膠帶綑綁林男，將林姓夫妻支配後，將其二人戴上頭套，擄至屋外車上離開現場，歹徒擄人成功後，勒索贖金3000萬元，林男表示現金不夠，經討價還價，終以260萬作為釋放妻子的對價，歹徒放林男返家籌措贖款。

林男當天籌好款攜帶贖金前往指定地點，將贖款丟入國道高架路橋下，歹徒取贖得手後，打電話給林男兒子，說已經將其母釋放，林男兒子隨後在78快速道路找到母親，而歹徒6人強盜、勒贖共得現金270萬元。

事發後，主嫌吳福順疑潛逃中國大陸地區至今，遭內政部刑事警察局發布通緝，許男逃亡16年避不到案，但遭緝獲後均準時到庭，其餘4名共犯於案發3個月後遭警方逮捕。

判決書指出，許男雖非負責統籌規劃整體犯罪之主謀，但是與吳福順進行商討、聯繫之重要角色，不法程度亦非低；念許男於強盜擄人勒贖之過程中，口氣、行動及手段均溫和，未實際傷害被害人等，可認許男與共犯等人雖犯下重罪，但其目的應僅在贖款，擄人僅係手段，傷人應不在其犯意之列，未泯滅人性，犯罪情節及手段尚非極其惡劣。

法院審酌，許男坦承全部犯行，並表示悔不當初，希望取得被害人原諒，且於遭通緝期間並無任何犯罪紀錄，雲林地方法院依共同強盜擄人勒贖，判處有期徒刑11年6月，褫奪公權5年。

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