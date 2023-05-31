快訊／賴清德宣布徵召6黨內強棒　林飛帆、吳沛憶入列

▲民進黨主席賴清德舉行立委提名記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德31日宣布第二波艱困選區立委徵召名單，積極推薦曾參與學生運動的林飛帆、吳沛憶，以及出身「幕僚世代」的王閔生、李柏毅，還有曾擔任會計師的劉仁照，以及來自杏壇的康世明參選立委。他強調，民進黨身為台灣本土第一個長出來的政黨，年輕人才追求的理想價值，也是民進黨追求的價值。

民進黨今天宣布第二波艱困選區立委提名名單，正式提名前黨副秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山松山）立委，對戰尋求連任的國民黨立委王鴻薇；提名英系市議員吳沛憶參選台北市第五選區（中正萬華），對戰已表態的無黨籍參選人于美人、國民黨參選人；台北市第八選區（文山）提名蘇系市議員王閔生，挑戰國民黨老將賴士葆；並徵召市議員劉仁照參選民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）立委；苗栗縣第一選區（海線）徵召竹南鎮前鎮長康世明，挑戰可能被國民黨禮讓的現任立委陳超明；高雄市第三選區（左營楠梓）提名菊系市議員李柏毅，對戰國民黨市議員李眉蓁。

賴清德今天下午親自舉行中執會後記者會，他表示，世界民主國家已經形成世界民主大聯盟，民進黨特別將總統立委選舉定位為民主團結的運動，黨中央善用徵召機制推出「民主大聯盟」，希望跟社會各力量連結，共同守護台灣，增進民主、和平、繁榮。

賴清德說，民主大聯盟總統有兩個結構：Y世代與民進黨本身所栽培的青年世代，上周已經徵召一批「跨世代、跨黨派、跨領域」的人選，今天則徵召民進黨本黨優秀人才，民進黨非常珍惜年輕世代，年輕世代的理想和抱負，是國家進步發展的力量，民進黨身為台灣本土第一個長出來的政黨，年輕人才追求的理想價值，也是民進黨追求的價值，「甚至於年輕世代對民進黨批判的力道，也是民進黨進步的力量，年輕人的未來，也是民進黨的未來」。

賴清德表示，今天推出的年輕世代廣泛多元，包括林飛帆、吳沛憶都是從大學時代就參與學生運動，關心國家的未來發展，同時也關注社會議題，分別在黨中央歷練，在基層深耕經營；王閔生、李柏毅都是幕僚世代出身，從「職棒小聯盟」開始打起，今年第一次踏上大聯盟，其中經歷的辛苦、下的功夫，相信大家都可以感受到他們對國家社會的理想抱負。

賴清德說，這次徵召的還有社會專業領域人士，像劉仁照本身是會計師，工作有成後投入社會；康世明是杏壇出身，學有專精，也擔任過鎮長，這次民進黨徵召他參選立委，希望全國父老鄉親給予民進黨大力支持。