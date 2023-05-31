郭台銘喊「山盟海誓」卻忘了　柯文哲不在意：君子之交淡如水

▲柯文哲指出，人與人交往，君子之交淡如水，不用山盟海誓，平常心就可以了。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導



鴻海創辦人郭台銘昨（30）日在金門與民眾黨總統參選人柯文哲同台，郭更在晚間直奔柯下榻民宿，隨後雙方到海邊散步，坐著聊天，郭喊「我跟柯市長海誓山盟」；不過今（31）日郭被媒體問到此事，卻改口「昨天晚上的我都忘記了」。對此，柯文哲表示，人與人交往，君子之交淡如水，不用山盟海誓，平常心就可以了。



郭台銘30日晚間帶著酒意衝到柯文哲下榻的民宿，劈頭就說要帶柯文哲去看海，兩人隨即到海邊聊天長達20分鐘，且郭台銘因喝了酒而心情大好，在海邊直言「我跟柯市長海誓山盟」，而柯文哲則回以尷尬微笑。

▲郭台銘、柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘今早前往國立金門大學演講「聚焦AI•擘畫未來」，講座結束後，郭台銘被問及與柯文哲昨晚的「海誓山盟」，卻是笑笑揮手表示「我都忘記了」，他解釋，昨晚他到朋友家吃飯、順便到附近夜遊，沒想到剛好遇到柯文哲，因為有點醉，不太記得與柯文哲說了什麼。

對於郭台銘忘記「海誓山盟」一事，柯文哲今表示，「這不用那麼在意，人與人交往，君子之交淡如水，不用山盟海誓，平常心就可以了」。至於金廈大橋的部分，柯文哲表示從來都不知道金門跟廈門離這麼近，看了以後嚇一跳，也是一個生活圈，所以關於這個問題，會支持金門在地人的想法。