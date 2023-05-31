苗栗立委參選人自誇「高人一等」　冷笑話賴清德也被逗樂

▲前竹南鎮長康世明今出席立委提名記者會，展現幽默感。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德31日徵召竹南鎮前鎮長康世明參選苗栗縣第一選區（海線）立委，康世明會中大講「冷笑話」，一下自誇身高「高人一等」，一下又笑稱自己知名度不高，進入中央黨部大樓時沒有被攔下來，還說其他參選人「臉色發白」，不過自己「比較會臉紅」，逗得台下媒體頻頻偷笑，連賴清德嘴角都微微上揚。

康世明今天下午在民進黨中執會後記者會致詞時，大講「冷笑話」，連坐在一旁的賴清德都難掩笑意。他說，「我高人一等，這是我的外觀優勢」，更自曝剛剛從樓下走上中央黨部時，還好知名度不高，沒有人把自己攔下來，最後快速通關直達9樓。他坦言，（知名度不高）這也是自己的困擾，他出身自教育界，目前還是老師，還在學校上班，但為了選舉辦理退休，希望藉由參選，完成鄉親期待的重大政策。

康世明舉例，北苗栗在大型醫療、急重症資源很缺乏，上周他不太舒服，還要跑到新竹就診，盼有機會為鄉親爭取更多福利。他笑說，剛剛跟其他幾位參選人握手，有人臉色發白、手心冒汗，自己不太一樣，比較會臉紅，「苗栗人都希望苗栗可以改變，讓苗栗能夠改變，世明是您最佳的選擇」。

康世明表示，立委選制改為單一席次後，民進黨從未在苗栗拿下任何一席，他是「外掛」進來參選立委，盼為苗栗而戰，代表鄉親來到國會，讓苗栗人走出去敢說「我苗栗我驕傲」。

民進黨今天提名前黨副秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山松山）立委，對戰尋求連任的國民黨立委王鴻薇；提名英系市議員吳沛憶參選台北市第五選區（中正萬華），對戰已表態的無黨籍參選人于美人、國民黨參選人；台北市第八選區（文山）提名蘇系市議員王閔生，挑戰國民黨老將賴士葆；並徵召桃園市議員劉仁照參選民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）立委；苗栗縣第一選區（海線）徵召康世明，挑戰可能被國民黨禮讓的現任立委陳超明；高雄市第三選區（左營楠梓）提名菊系市議員李柏毅，對戰國民黨市議員李眉蓁。