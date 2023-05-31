解開侯友宜民調之謎　媒體人：國民黨若對症下藥還大有可為

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》日前公布最新總統民調，民進黨參選人賴清德35.8％、民眾黨參選人柯文哲25.9%、國民黨參選人侯友宜18.3%墊底，引發關注。資深媒體人黃揚明分析，很多人都對侯友宜支持度崩跌至18.3％存疑，不過仔細看就發現是藍營內部團結仍有疑慮，「如果國民黨及早對症下藥，這場選舉還大有可為」。

黃揚明指出，根據《美麗島電子報》這次民調交叉分析，國民黨支持者的樣本數為146份、占整體比例13.6％；而民眾黨支持者樣本數為149份，占整體比例13.9％，國民黨支持者比民眾黨少，而在5月初所做的調查，國民黨支持者樣本數為219份、占比為20.5％，如今才3周，國民黨支持者就減少了6.9％，足足消失了3分之1。

黃揚明說，而在5月初的民眾黨支持者為114份、10.7％，現在多了3.2％，就算把這3.2％全數算成原本挺侯轉挺柯，也有3.7％不知去向。「我的解讀是在民調的時間點，藍營支持者傾向不表態者增加，關鍵就是藍營內部團結仍有疑慮。」

黃揚明認為，從《美麗島電子報》民調來看，藍白有沒有支持者的移動，這不一定，但看下來是很多國民黨的人不想回答民調了，或不願意說自己是國民黨的，才導致其他政黨表態率增加，也代表現在的狀況讓國民黨支持者不喜歡，所以才不回答。

另外，黃揚明表示，侯友宜這回在國民黨支持者中支持度也僅有70.2％，雖較5月初的68.8％高一些，但與賴清德在民進黨支持者、柯文哲在民眾黨支持者的支持度都超過85％對比，在在顯示，有一群藍營支持者仍持觀望態度。

黃揚明喊話，民調是拿來找出問題、解決問題的，不是拿來鬥爭。侯友宜團隊應該要研究5月17日到5月24日、25日，國民黨做了什麼事受到影響，如果國民黨及早對症下藥，這場選舉還大有可為，但要是連續3個月都呈現崩盤，才是真正的危機。