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好市多莓果「最新檢驗結果」出爐　累計4件A肝陽性

▲▼ 好市多 。（圖／記者項瀚攝）

▲好市多莓果檢驗目前累計4件A肝陽性。（圖／記者項瀚攝）

記者張乃文／台北報導

有關好市多「A肝毒莓果」事件，食藥署持續檢驗，最新結果出爐，過去一周並無陽性案例，目前累計4件A肝陽性。食藥署強調，會持續與地方政府衛生局合作，監督好市多公司辦理後續產品下架回收及銷毀工作。

好市多經食藥署抽驗冷凍莓果類產品，日前於邊境檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「冷凍藍莓」1件，並於後市場檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「科克蘭冷凍草莓」1件A肝病毒陽性一案。

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食藥署表示，衛生單位已命該公司全面回收已售出仍於效期內之全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品，並持續與地方政府衛生局合作，監督好市多公司辦理後續產品下架回收及銷毀工作。

食藥署說明，截至5月30日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計59,424.01公斤(科克蘭冷凍綜合莓26,772.45公斤、科克蘭冷凍草莓3,318.68公斤、科克蘭冷凍藍莓29,332.88公斤)。

另外，食藥署自5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商及販售業，截至112年5月30日止抽驗77件，1件陽性，67件陰性，9件檢驗中，本周(5月24日至5月30日)無新增陽性案件。

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