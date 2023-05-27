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好市多減重神物「長滿白蟲」！女會員見蠕動模樣噁吐：晚餐毀了

記者柯振中／綜合報導

櫛瓜對於許多人而言是減重聖品，清爽的口感搭配其他主食，讓人吃得相當過癮。不過，近日一名女子到好市多購物，沒想到回家竟發現櫛瓜上長滿噁心的白蟲，恐怖的畫面讓她瞬間食慾全消。

這名女子在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指控，她27日下午5點多逛賣場時，購買了一款履歷櫛瓜，原先打算回家配牛排享用，沒想到打開準備清洗時，意外看見上面有許多白色條狀物在蠕動。

▲▼好市多櫛瓜長了許多白蟲。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

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▲▼好市多櫛瓜長了許多白蟲，女會員細看噁到快吐。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多櫛瓜長了許多白蟲。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

女子仔細一看，才發現這些白色條狀物全是活生生的蟲，在瓜體爬上爬下的模樣，讓她瞬間反胃，「看到這麼多、這樣多的蠕蟲～噁到最高點，這頓晚餐全毀了」，也氣得拍下影片來分享，避免再有人遇到類似情況。

事實上，近期好市多出現食安問題並非首起，先前賣場內的冷凍綜合莓、冷凍藍莓等產品被驗出A肝病毒，發現時已有許多消費者吞下肚，事後賣場要求消費者領取慰問金時，需要簽下和解同意書，內容包含「拋棄一切權利」，引發消費者痛批。

對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍表示，26日找了好市多公司開會檢討，會後賣場承諾調整，而市府也會繼續積極掌握處理狀況，維護消費者權益。

 

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