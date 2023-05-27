　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多1神物上架！「害他繞好幾圈」超想買　內行推爆：超好吃

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲邪惡芒果千層蛋糕，一盒售價299元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

日前網友激推好市多「水果千層蛋糕」更勝市售的蛋糕，一不小心就吃了半盒。最近一名網友則表示，近日看到芒果口味上架，但怕吃了太罪惡，於是趕緊離開現場，殊不知雙腳又默默走回冰櫃前，只好求問大家「到底買還是不買？」文章曝光後，引來網友紛紛慫恿「這個真的大推！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近在冷藏櫃看到一款邪惡甜點「新鮮芒果千層蛋糕」。照片可見，最上層鋪滿芒果餡料，搭配鮮奶油與卡士達醬，讓原PO驚呼「我覺得這個真是太過分了...罪孽深重！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過當下原PO一度忍住，趕緊離開怕被誘惑，豈料逛了好一會兒，滿腦還是想著這款芒果蛋糕，因此想問大家到底好不好吃，「害我在這個區域繞了好幾圈，離開了又回來， 超難抉擇，到底買還是不買？」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO繞了一圈，非常猶豫該不該買。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

底下網友紛紛笑喊，「買啊！真的好吃」、「買，我今天也買一盒」、「好吃，前天買一盒味道不錯」、「買，我一個人都想挑戰這一盒了」、「好吃！可惜份量太多，吃多會膩太甜」、「芒果比草莓好吃好多」、「超好吃，兩天吃完，小孩點名下次續買」、「好吃！！一個人分三次吃完，芒果比想像好吃」、「離開了又回來好寫實！好爆笑」。

▼網友紛紛喊吃起來。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
誆正妹當模特兒！逼穿薄紗舔胸　攝影師慘了
泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣
快訊／超商浩克現身健美公開賽！　排名出爐
爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭
英15歲少女海邊遭性侵！　19歲男「強拖進水中」千人面前硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

狂酸中俄兩大國「懷有虛幻歷史想像」！薛瑞元曝和立陶宛會談有共鳴

泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣

超商浩克現身健美公開賽！「展現肌肉線條」奪第3名　背部仍見傷疤

爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭

好市多1神物上架！「害他繞好幾圈」超想買　內行推爆：超好吃

他結婚10年對法院提「婚姻無效」　網一看原因傻了：男的想另找

世衛行動團返國！仍無法參與WHA　薛瑞元：不滿意但不挫折

國泰前空姐抖大內幕　空服員寧招台灣人也不願找「大陸人」

天熱就這樣玩！馬拉灣今開幕　千人「台客裝扮」衝優惠搶入園

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

狂酸中俄兩大國「懷有虛幻歷史想像」！薛瑞元曝和立陶宛會談有共鳴

泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣

超商浩克現身健美公開賽！「展現肌肉線條」奪第3名　背部仍見傷疤

爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭

好市多1神物上架！「害他繞好幾圈」超想買　內行推爆：超好吃

他結婚10年對法院提「婚姻無效」　網一看原因傻了：男的想另找

世衛行動團返國！仍無法參與WHA　薛瑞元：不滿意但不挫折

國泰前空姐抖大內幕　空服員寧招台灣人也不願找「大陸人」

天熱就這樣玩！馬拉灣今開幕　千人「台客裝扮」衝優惠搶入園

北韓2歲童遭判「終身監禁」　全因爸媽有聖經！估還有7萬人被關

《QUEENDOM PUZZLE》名單出爐！　26位女偶像「最終7位組團出道」

女攀中橫四辣屏風山！肺水腫「暈倒2次」　黑鷹吊掛下山送醫

快訊／請益之旅不斷！侯友宜見陳冲　親揭「語重心長的一句話」

秒飛日本！南投複合式咖啡廳　民宿、榻榻米下午茶區日式氛圍拉滿

樓上狂敲1年！妹子「1物水泥封印」報復　全場驚嘆：直接搬走

住戶不交管理費！管委會能把電梯磁扣消磁嗎？律師揭實務見解

日女搭客運「被關行李艙」！急駛1.6公里　司機終點站才發現

烏軍已準備好發動反攻　烏克蘭高官曝「最快在明天」

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

黃仁勳開場大秀台語！笑稱「不標準」：越想越緊張

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

瑪娃風速破紀錄3地防雨！巨浪先襲台

更多熱門

相關新聞

好市多A肝莓果領慰問金竟要「拋棄一切權利」？北市府要求刪除

好市多A肝莓果領慰問金竟要「拋棄一切權利」？北市府要求刪除

知名連鎖量販店好市多傳出冷凍綜合莓、冷凍藍莓與冷凍草莓等產品，檢出有A肝病毒污染，目前已全面回收受待銷毀。好市多日前公布補償方案，但近來卻傳出要求消費者領取慰問金時須簽和解同意書，內容提及「拋棄一切權利」等文字，引發爭議。對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍表示，26日已邀集好市多公司開會檢討，好市多允諾研議調整和解書。

好市多A肝莓果堆廠外爆腐爛惡臭　北市環保局下令改善

好市多A肝莓果堆廠外爆腐爛惡臭　北市環保局下令改善

好市多內湖店A肝莓「堆戶外腐臭」遭檢舉

好市多內湖店A肝莓「堆戶外腐臭」遭檢舉

好市多不合格產品下架回收情形持續追蹤

好市多不合格產品下架回收情形持續追蹤

「A肝毒莓風波」延燒！　國民黨轟中央無能：靠地方政府守食安防線

「A肝毒莓風波」延燒！　國民黨轟中央無能：靠地方政府守食安防線

關鍵字：

好市多芒果千層蛋糕卡士達邪惡甜點

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面