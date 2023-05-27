好市多1神物上架！「害他繞好幾圈」超想買　內行推爆：超好吃

▲邪惡芒果千層蛋糕，一盒售價299元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

日前網友激推好市多「水果千層蛋糕」更勝市售的蛋糕，一不小心就吃了半盒。最近一名網友則表示，近日看到芒果口味上架，但怕吃了太罪惡，於是趕緊離開現場，殊不知雙腳又默默走回冰櫃前，只好求問大家「到底買還是不買？」文章曝光後，引來網友紛紛慫恿「這個真的大推！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近在冷藏櫃看到一款邪惡甜點「新鮮芒果千層蛋糕」。照片可見，最上層鋪滿芒果餡料，搭配鮮奶油與卡士達醬，讓原PO驚呼「我覺得這個真是太過分了...罪孽深重！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過當下原PO一度忍住，趕緊離開怕被誘惑，豈料逛了好一會兒，滿腦還是想著這款芒果蛋糕，因此想問大家到底好不好吃，「害我在這個區域繞了好幾圈，離開了又回來， 超難抉擇，到底買還是不買？」

▲原PO繞了一圈，非常猶豫該不該買。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下網友紛紛笑喊，「買啊！真的好吃」、「買，我今天也買一盒」、「好吃，前天買一盒味道不錯」、「買，我一個人都想挑戰這一盒了」、「好吃！可惜份量太多，吃多會膩太甜」、「芒果比草莓好吃好多」、「超好吃，兩天吃完，小孩點名下次續買」、「好吃！！一個人分三次吃完，芒果比想像好吃」、「離開了又回來好寫實！好爆笑」。

▼網友紛紛喊吃起來。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

