上海好市多「1貼心機制」超方便！台人開箱意外掀論戰

▲男子到上海好市多購物，發現付費管道十分多元，讓他不禁感嘆「台灣怎麼搞得一定要誰的卡才可以」。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

美式賣場好市多在全球各地都有分店，商場內大份量的貨品能夠滿足家庭需求。近日一名台人前往上海某間好市多購物，發現不但能夠使用多種支付方式，就連持有台灣會員卡都能進入，讓他無奈大嘆「台灣怎麼搞得一定要誰的卡才可以」，貼文瞬間引發兩派論戰。

這名男子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他日前趕著流行，前往上海好市多購物，期間出示了在台灣辦理的會員卡，同樣也能夠進入，且挑選完商品以後，支付方式還十分多元，能夠選用VISA信用卡、微信支付以及支付寶，結帳相當便利。男子不禁感嘆，不曉得為何台灣的好市多會有這種情況，只能刷特定銀行的信用卡。

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貼文曝光以後，瞬間引發論戰，期間也有內行人留言點出真正原因，「中國信用卡不是所有人都辦得下來的，不開放也不行」、「中國人蠻多人無法通過信用審核的，若是綁定信用卡付費，反而會限制了客戶群，畢竟中國的信用審核制度還包含了政府方面的社會信用審核制度，在其他國家就沒有這方面的考量」、「去過冰島、法國、日本好市多，真的只有台灣能要刷指定卡，沒辦那家卡只能現金。」

事實上，台灣好市多支付方式並非首次引起爭議，今年2月時官方有回應，限定聯名卡是為了降低營運成本，暫時不會有所調整。

而除了台灣以外，南韓也同樣限定使用「現代信用卡公司」旗下的卡片，包含VISA金融卡，使用其他公司的信用卡，同樣也不能刷。