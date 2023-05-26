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好市多A肝莓果領慰問金竟要「拋棄一切權利」？北市府要求刪除

▲▼ 好市多 。（圖／記者項瀚攝）

▲知名連鎖量販店好市多。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

知名連鎖量販店好市多傳出冷凍綜合莓、冷凍藍莓與冷凍草莓等產品，檢出有A肝病毒污染，目前已全面回收受待銷毀。好市多日前公布補償方案，但近來卻傳出要求消費者領取慰問金時須簽和解同意書，內容提及「拋棄一切權利」等文字，引發爭議。對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍表示，26日已邀集好市多公司開會檢討，好市多允諾研議調整和解書。

好市多A肝莓果風波延燒，日前提出補償方案後，傳出要求消費者簽和解書，其中第2點「乙方同意拋棄一切權利」等字眼，引發疑慮，憂心若確診後不能再向好市多求償。

對此，高雄市消保官要求好市多就引發爭議的和解協議書第2點，需增訂「但本協議書之補償金總額及權利拋棄事項，於乙方為經主管機關回溯性疫調確認，係因食用本協議書產品而致A型肝炎確診者不適用」等文字，保障消費者權益。

北市府法務局長連堂凱、主任消保官楊麗萍、食安官及衛生局，26日邀請轄內好市多北投及內湖分公司人員到北市府進一步說明。楊麗萍指出，對於和解書「拋棄一切其他權利」惹議爭議，除了業者昨天承諾高市消保官採增列但書文句之方式外，亦應研議改採刪除「同意拋棄一切其他權利」文句之方式。

另外，法務局長連堂凱表示，有消費者反映，本來要將和解書欲拍照或攜回審閱考慮，但卻遭好市多人員拒絕，在協調會中也請好市多公司檢討改善。好市多也承諾，將儘速研議調整相關和解書內容及賣場現場作業。楊麗萍重申，市府將持續積極掌握好市多後續處理情形，以維護消費者權益。

▲▼好市多公司代表（馬賽克）、食安官李碧慧、法務局局長連堂凱、主任消保官楊麗萍。（圖／北市府提供）

▲好市多公司代表（馬賽克）、食安官李碧慧、法務局局長連堂凱、主任消保官楊麗萍。（圖／北市府提供）

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