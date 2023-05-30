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酒駕男奪命將選任國民法官參審　檢辯都想剔除「偏激思想」素人

▲▼台北地院國民法官法庭外觀。北院國民法官法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

男子李佳修去年（2022年）11月清晨涉嫌酒駕肇事致人於死，被起訴成為台北地院首件國民法官參與審判個案，法官今開庭敲定今年7月19日進行選任國民法官程序，檢辯雙方希望預先透過問卷，避免存有偏激思想或特定偏見的素人擔任國民法官，檢方著重於排除害怕判有罪的候選者，辯護律師更想篩除可能不依卷證做判斷的潛在對象，法官諭知盡快擬定題目交付協商確認。

北院今下午庭訊，先確認傳訊罹難者王姓男子的母親等5位證人作證順序、所需時間，調查項目包括李男是否符合自首減刑條件與量刑範圍，接著法官敲定今年7月19日上午9點半起，在北院指定場地進行選任國民法官程序。

本月（5月）16日開庭時，法官當庭以電腦從轄區內造冊的6400位素人中，抽出200位候選者預定選任6位國民法官與4位備位國民法官，將和3位職業法官共同審理，法官並諭知先對前100人寄出「到庭意願調查問卷」，視回復狀況再決定是否通知其餘100人，或再增加候選人數。

檢方今提出多道預擬題目，希望預先透過問卷了解候選素人價值觀、有無偏激思想，以免欠缺開放心態、無法接納別人意見或正確論理而影響審判，檢方更想挑出會因判決被告有罪而有心理壓力的候選素人，必要時加以排除。

李男的辯護律師也希望避免心存特定偏見的素人被選任國民法官，律師表示，不擔心國民法官重懲被告不給改過機會，但應防止極端偏激、心態武斷的國民法官參與審理，尤其是可能受輿論影響、無法遵從審判長指示或無法依照卷證判斷的潛在對象。

▲▼忠孝東路競逐翻車，屁孩毆打記者嗆警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲李佳修（中倒地者）涉酒駕肇事後，對到場警員叫囂，被警員開槍打中左大腿制伏。（圖／資料照）

法官諭知本周將擬出選任國民法官的問卷題目，交由檢辯雙方協商確認，下月（6月）20日最後一次召開準備程序庭，將確認本案完整審理計畫。在押的李男先前透過律師提出手抄佛經表達對犯行懺悔之意，今對繁瑣的法律程序幾乎沒插話機會，僅表示希望在選任國民法官時到場參與。

22歲的李男去年11月14日清晨4點多，酒後開車搭載友人沿北市忠孝東路疾駛，於行政院前的忠孝西路車行地下道入口，高速撞翻前車，造成前車駕駛王男彈出車外慘遭車身壓死、江姓女乘客多處受傷，李男仗著酒意對到場警員叫囂，被警員開2槍打中左大腿制伏，送醫驗血換算酒精濃度高達每公升1.085毫克。

李男康復出院被羈押至今，檢方今年3月8日起訴他涉犯酒駕肇事致人於死罪嫌，《國民法官法》今年（2023年）元旦起施行國民法官參與刑事審判新制，李男移審成為北院首件國民法官參審個案，他聲請改用一般職業法官審理程序被駁回，聲請交保也失敗。案發時另1車涉酒駕落跑的葉姓男子，以及涉攻擊採訪記者的陳姓同夥與2名少年，另案審理中。

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