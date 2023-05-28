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永康警專案酒駕取締　今年取締526件仍有執法空間

▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局27日執行取締酒後駕車專案，於轄區6處易酒後駕車肇事路口，同步實施攔檢專案展現防制酒駕決心，計取締酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。

▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局另首次搭配取締配合宣導措施，運用特製的平安杯墊，於警察盤查時進一步發送，讓收到的民眾多了一份小確幸，歡喜多配合，還說：「謝謝警察盤查我的回應！」，譜出另類路檢與民眾互動。

▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，酒後駕車平安墊交安宣導，係由轄區百谷王公司協助精心製作，體恤員警執勤辛勞，更希望讓警方在取締的干涉行為，能添加服務的宣導溫度，在今年警察節前夕，更添節慶前的溫馨與警察情，此次的專案，剛柔並盡，減少了警方盤查時的對立面，永康分局日後將不定時，展現警察溫柔的取締。

▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一位民眾遭路檢盤查到時還原本非常緊張，但遇到嚴肅執勤員警突然遞來一份禮物，用關懷語氣提醒安全，同時又看到精緻平安杯墊，突增驚喜與幸福感，真的感謝有被攔到的奇妙感！

▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭說，統計2023年迄今A2交通事故發生2808件，較去年同期發生2887件，減少79件，其中酒後駕車肇事交通事故發生44件，較去年同期發生64件，減少20件，佔整個下降交通事故件數達25％之強，另取締酒駕執法能量今年取締526件，較去年取締413件，增加113件，顯示分局交通事故防制及酒駕取締執法得宜。

▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，警察的工作常常在干涉、取締之間存在著衝突，平安墊瞬間將對立的盤查，改變為全力的配合；另因行人沒有任何安全防護措施，處於弱勢的地位，車輛存在視野死角和反應時間等問題，更增加行人在路口的風險，所以對於路口車輛違規不禮讓行人，亦強力執法中。

▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局專案執行酒駕取締專案勤務，查獲酒後駕車6件，4件移送公共危險罪，2件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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