左轉車未禮讓直行機車　騎士攔腰撞空翻重摔！駕駛被揪出酒駕

記者楊熾興／桃園報導

47歲劉姓男子昨日駕駛自小客車行經桃園市平鎮區中豐路左轉中豐路327巷時，與對向直行18歲邱姓騎士發生擦撞，邱男空翻重摔，身上多處擦、挫傷，所幸並無大礙。經檢測邱男酒測值為0.00mg/l，劉男酒測值為0.25mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

▲左轉自小客車未禮讓直行機車發生踫撞車禍。（圖／平鎮警分局提供）

▲小客車被撞得凹陷。（圖／平鎮警分局提供）

這起車禍發生於27日13時38分許，酒駕的劉姓男子駕車欲左轉中豐路327巷時，未注意直行的邱男機車，當場踫撞造成邱男前空翻後著地，機車橫躺路中，翻落地面的邱男則迅速爬起後檢視機車後，再至路邊躺臥，所幸邱男僅身上多處擦、挫傷並無大礙。警方對2駕駛進行酒測，邱男酒測值為0.00mg/l，劉男為0.25mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲機車橫躺路中，所幸騎士輕傷。（圖／平鎮警分局提供）

該巷口經常發生車禍，網友看到影片後議論紛紛，有人認為轉彎車未讓直行車先行是肇事主因，另有人提醒騎士恐有內傷之虞，應詳加檢查身體，也有網友肯定貼文版主，為了這個路口經常發生車禍，還將監視器升級成360度高清旋轉的，方便釐清車禍。

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