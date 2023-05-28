人鹿雙亡！墾丁騎士凌晨酒駕「撞上梅花鹿」　躺地1小時才被發現

▲墾丁騎士酒駕撞上梅花鹿雙亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東恆春半島梅花鹿經多年復育後已有穩定族群，粗估數量逾2000頭，偶有與人類衝突發生，墾管處為此也在出沒熱點設立告示牌提醒，不料今(28日)凌晨4時許又傳出「撞鹿車禍」，造成騎士與梅花鹿雙亡。墾管處也再次呼籲，民眾騎車行經梅花鹿出沒路段，務必減速慢行，注意速限、路況，以免發生憾事。

警方初步調查，死者是20歲的謝姓男子，27日參加廟會活動後返回社頂家中休息，今凌晨4時許酒後又要下山訪友，家人得知謝男凌晨要出門，還特別提醒他騎車小心，但謝在酒駕下山的途中，不慎在公園路撞上一頭突然竄出的梅花鹿，由於事發路段人煙稀少，加上又是凌晨時分，因此謝男被發現時距離事故發生已經過了近1小時，經緊急送醫後仍因傷重宣告不治；而該頭遭撞的梅花鹿也倒臥路旁死亡。

雖然謝姓騎士是酒駕，但梅花鹿突然衝到馬路上進而發生事故的狀況也經常發生。墾管處表示，如果在園區發生梅花鹿碰撞意外，造成損傷，有提供民眾公共意外責任保險，請民眾備齊向警察局報案的報案單、相關紀錄影像、身分證件、駕照、行照及受損情形等事證，交由本處向保險公司申請理賠。理賠額度每一個人身體傷亡最高600萬元，財損500萬元。

墾管處指出，梅花鹿原本普遍分布在台灣低海拔平原、丘陵地區，但早期因經濟利益而遭到濫捕，在1969年野生種近乎絕跡，僅剩動物園、民間保有少數馴養梅花鹿。

1982年台灣成立梅花鹿復育小組，墾丁國家公園也於1994年成功野放233頭梅花鹿，經多年繁衍，目前粗估恆春半島約有逾2000頭，且數量還在不斷上升。由於梅花鹿族群穩定增加，近年與人類衝突也不斷發生，墾管處也在梅花鹿出沒熱點設立告示牌，提醒用路人慢行、注意路況，避免危險。