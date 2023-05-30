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社會 社會焦點 保障人權

明仁會分會長跨境運毒逮8人　全參加萬豪春酒！2女為愛串證慘了

記者張君豪／台北報導

警政署日前通令全國各地警察機關從5月15日至5月24日止執行「全國同步肅槍暨掃黑行動專案」，掃蕩黑槍及活躍黑幫，30日發布掃黑專案期間成果，全台警察總計查獲槍砲案件49案、各式非法槍械76枝，治平專案到案36件、到案235人，查扣不法金流1835萬餘元，

▲警政署長黃明昭30日赴刑事局視察全台警掃黑肅槍成果。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長黃明昭30日赴刑事局視察全台警掃黑肅槍成果。（圖說下同／記者張君豪攝）

警政署長黃明昭30日下午2點半赴刑事局視察掃黑成果，他致詞強調：警方將聚焦查緝國內改造槍械工廠，蒐報打擊黑幫，本次掃黑成果包含竹聯幫仁堂弘仁、明仁、旭仁會、天道盟太陽會、同心會等主流黑幫均檢肅到案，成果豐碩。

▲警政署長黃明昭30日赴刑事局視察全台警掃黑肅槍成果。（圖／記者張君豪攝）

在場媒體提問關於台灣槍擊案件日益增加問題，黃明昭引援數據指出：台灣今年與去年同期槍擊案數據相比，今年槍擊案件發生率並未提升，但民眾的憂慮警方定會積極掃黑肅槍，並積極修法限制槍枝零件及空包彈等相關改槍源頭進口端進行嚴格管理。對槍擊案中日益增多的改造槍枝，未來警政署將針對廠商開發的玩具槍支零組件進行專案審查，希望杜絕改造槍問題。

全台掃黑包含屏東縣刑大查獲徐男（43歲、槍砲通緝）在高雄市路竹區某農舍經營改槍工廠，警方接獲線報25日凌晨派遣霹靂小組到場破門攻堅，當場查獲包含改造霰彈槍2把、改造衝鋒槍2把、改造手槍11把、子彈119顆及電鑽、砂輪機等大批改槍工具，檢警懷疑徐男改造大批槍枝販售牟利，目前循線深入追查。

▲警政署長黃明昭30日赴刑事局視察全台警掃黑肅槍成果。（圖／記者張君豪攝）

新北市蘆洲分局則查獲蔡男涉嫌改造槍枝，當場查扣非制式槍1枝、模擬槍1枝、子彈3顆、空包彈37顆及砂輪機、鑽床、研磨機、銼刀等改造工具一批。刑事局中部打擊犯罪中心則查獲楊男、陳男經營改槍工場，起獲改造手槍2把，模擬槍1支，子彈10顆及改槍工具一批。

刑事局偵四大隊逮捕竹聯幫明仁會桃園分會長、綽號蔣淦的蔣嫌（28歲），拘提該幫會成員8人及兩名女性犯嫌，警方查出明仁會以跨國購買女性髮飾，從東南亞[進口市價約300萬元的安非他命2.8公斤，所幸毒品進入海關即遭專案小組查扣。落網的8位明仁會成員今年均出席萬豪酒店春酒，警方當時均蒐證註記，今涉嫌走私安毒遭警方逮捕，2名女性犯嫌則因幫黑幫男友串證傳遞運毒訊息，淪為同案共犯一併落網

刑事局偵二大隊逮捕天道盟同心會創始會長吳男涉及暴力恐嚇取財案件，當場查扣包含現金418萬餘元，金條兩條、市值達500萬元的伯爵、百達翡麗等高價名錶6支，吳嫌涉及暴力恐嚇富商、都更建案插乾股，並強押被害人搶討財物，警方行動逮捕6名共犯。

警政署強調，將持續推動打詐、緝毒掃黑等重點工作，斬斷幫派組織不法利益來源，警政署將持續聯合各地檢署嚴厲打擊幫派犯罪，依「組織犯罪防制條例」查辦、溯源，全力剿清犯罪組織集團。

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