警政署長黃明昭視察台東縣警察局　肯定掃黑與打詐成效

▲警政署長黃明昭視察台東縣警察局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

內政部警政署署長黃明昭，於22日蒞臨台東縣警察局訪視前，至台東市立第一殯儀館因公死亡之許姓員警靈堂弔唁表達致哀之意，感謝許姓員警對警察工作的努力與付出。

台東縣警察局統計，署長上任至今檢肅治平目標到案5件，犯嫌40人，動員警力1,530人次，第三方警政聯合稽查46處幫派依附場所函請裁罰2處（廢止營業登記)，攔截阻詐44件，攔阻金額新台幣逾1,413萬餘元，並查獲詐欺集團5件、犯嫌33人。

台東縣警察局局長陳錦坤自上任以來對於危害社會的黑道幫派，貫徹「掃黑專責隊」的運作，採系統性掃黑策略，以接連打擊的方式全面掃蕩，絕不停歇；該局掃蕩檢肅明○會台東分會查獲首要洪○○及成員共6名到案，查獲愷他命50包及新興毒品咖啡包22包等證物，經台東地檢署依違反組織犯罪條例及毒品危害防制條例起訴，成功瓦解犯罪集團。警政署長黃明昭今天在座談會上肯定掃黑、打詐成效。

為打擊黑道幫派及精進警察風紀作為，署長黃明昭今天南下台東縣警察局召開「社區警政再出發、精進警風紀、清源專案2.0、掃黑、打詐」視導座談會。會中強調，針對任何暴力集團均深入追查幕後不良幫派組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，宣示嚴懲不法決心，另提醒警察人員應注意自身操守、言行舉止，不容許任何違法亂紀情事發生。