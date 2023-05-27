偷開竹聯大哥賓士G63「暴力越野」被撞爛　車行員工慘花880萬滅火

記者戴上容／新北報導

新北市一名22歲翁姓車行員工，上個月底偷開「黑幫學霸」之稱的竹聯幫明仁會前會長林京葵所托賣要價937萬、有「暴力越野」之稱的賓士G63，卻不慎在新北市林口區中山路與文化二路口與車碰撞翻覆，翁男不但得負起相關肇事責任外，最後更花了880萬把這輛賓士車買下，才平息對方怒火。

有「黑幫學霸」稱號的竹聯幫明仁會前會長林京葵（綽號京葵），日前將要價937萬的G63託賣，沒想到車行翁姓員工今年4月29日清晨6時許，開著G63出門兜風，行經新北市林口區文化二路與中山路口時，被48歲陳女所駕駛的一輛汽車違規左轉撞上！翁男人車偏移，整輛車在空中翻滾，還波及一輛在路口停等紅燈的機車，車禍3人意識清楚，送醫後沒有生命危險。

▲翁男（紅圈處）一度謊稱自己是乘客，被警方戳破謊言 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報到場處理，翁男一開始還謊稱自己是乘客，當場被警方戳破。警方事後發現賓士車車主並不是翁男，而是有「黑幫學霸」之稱的竹聯幫明仁會前會長綽號「京葵」林京葵所有，是翁男偷偷把車開出來炫耀釀禍。

據傳，林京葵相當不滿，要求翁男以880萬代價將車買回，翁男不但得負起相關肇事責任外，還得硬吞把這輛已毀壞的賓士車買下，懊悔莫及。

這輛被撞翻的是Mercedes-Benz賓士的經典傳奇車款「G-Class」，被稱為「暴力越野」，其中「63引擎」更是當家霸主，賓士G63成為車迷心中公認的動作派英雄，擁有馬力585匹、跑百4.5秒的威猛之力。2022 Mercedes-AMG G63價格為台幣937萬。