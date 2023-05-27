　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷開竹聯大哥賓士G63「暴力越野」被撞爛　車行員工慘花880萬滅火

記者戴上容／新北報導

新北市一名22歲翁姓車行員工，上個月底偷開「黑幫學霸」之稱的竹聯幫明仁會前會長林京葵所托賣要價937萬、有「暴力越野」之稱的賓士G63，卻不慎在新北市林口區中山路與文化二路口與車碰撞翻覆，翁男不但得負起相關肇事責任外，最後更花了880萬把這輛賓士車買下，才平息對方怒火。

有「黑幫學霸」稱號的竹聯幫明仁會前會長林京葵（綽號京葵），日前將要價937萬的G63託賣，沒想到車行翁姓員工今年4月29日清晨6時許，開著G63出門兜風，行經新北市林口區文化二路與中山路口時，被48歲陳女所駕駛的一輛汽車違規左轉撞上！翁男人車偏移，整輛車在空中翻滾，還波及一輛在路口停等紅燈的機車，車禍3人意識清楚，送醫後沒有生命危險。

▲▼林口車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲翁男（紅圈處）一度謊稱自己是乘客，被警方戳破謊言 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報到場處理，翁男一開始還謊稱自己是乘客，當場被警方戳破。警方事後發現賓士車車主並不是翁男，而是有「黑幫學霸」之稱的竹聯幫明仁會前會長綽號「京葵」林京葵所有，是翁男偷偷把車開出來炫耀釀禍。

據傳，林京葵相當不滿，要求翁男以880萬代價將車買回，翁男不但得負起相關肇事責任外，還得硬吞把這輛已毀壞的賓士車買下，懊悔莫及。

這輛被撞翻的是Mercedes-Benz賓士的經典傳奇車款「G-Class」，被稱為「暴力越野」，其中「63引擎」更是當家霸主，賓士G63成為車迷心中公認的動作派英雄，擁有馬力585匹、跑百4.5秒的威猛之力。2022 Mercedes-AMG G63價格為台幣937萬。

▲▼林口車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼林口車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光
連續PO文開罵許藍方！　美女律師：哪個元配可以忍
黃仁勳台大畢典致詞精華！　輝達3個小故事華麗轉身「台股救世主
快訊／飛龍瀑布最後罹難者回家了！　成功吊掛下山
快訊／超商浩克出招了！　宣布提告
快訊／中共航母山東號「通過台灣海峽」
滴妹「再睡5分鐘」宣布停售部分品項：南部水質異常
偷開竹聯大哥賓士G63被撞爛！　車行員工慘噴880萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

驚險畫面曝光！砂石車剎車失靈　屁股來回搖3下直接GG　

飛龍瀑布最後罹難者回家了！卡60米瀑布一夜　中午成功吊掛下山　

超商浩克出招了！被毆7天傷勢曝　「控警虐待人」盼公布施暴影片

偷開竹聯大哥賓士G63「暴力越野」被撞爛　車行員工慘花880萬滅火

遛狗沒用牽繩！害愛犬被撞死「騎士變植物人」　飼主下場曝光

立委助理摩鐵性侵女記者！竟瞎扯「她自己脫衣」　誹謗判刑3月

弟媳偷吃丈夫激戰摩鐵！承認「毀了別人家庭」　妻見親密照崩潰

出遊遭酒駕逆撞！孩子哭聲喚醒昏迷二寶媽　幼女受驚看到車就怕

圖書館內與孩童吵架　咬警還嗆「快去死啦」...熟女下場慘

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

驚險畫面曝光！砂石車剎車失靈　屁股來回搖3下直接GG　

飛龍瀑布最後罹難者回家了！卡60米瀑布一夜　中午成功吊掛下山　

超商浩克出招了！被毆7天傷勢曝　「控警虐待人」盼公布施暴影片

偷開竹聯大哥賓士G63「暴力越野」被撞爛　車行員工慘花880萬滅火

遛狗沒用牽繩！害愛犬被撞死「騎士變植物人」　飼主下場曝光

立委助理摩鐵性侵女記者！竟瞎扯「她自己脫衣」　誹謗判刑3月

弟媳偷吃丈夫激戰摩鐵！承認「毀了別人家庭」　妻見親密照崩潰

出遊遭酒駕逆撞！孩子哭聲喚醒昏迷二寶媽　幼女受驚看到車就怕

圖書館內與孩童吵架　咬警還嗆「快去死啦」...熟女下場慘

汐止站前麥當勞撤「新據點選它？」　專家評估：可能性低

補強藍營關係！　侯友宜6／7與中常委「午餐便當會」

求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

2023韓國流行包包趨勢！吐司包、月牙包超火　可愛玩偶吊飾一定要掛

迎觀光熱潮！花蓮參加5大旅展　台北觀光博覽會先登場

左手突癢2天「胸背爬滿疹子」！女星就醫被告知：病毒侵蝕到神經系統了

韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光

玉山盃／吳紹遠臨危授命中繼6.1局好投　新竹市無退路搶勝

棒球名校停招！學生紛紛出走　嘉義仁義高中擬復招2班90人

丈夫「過世8個月」她懷上二胎！　只為完成老公遺願

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

社會熱門新聞

世新女大生校內墜樓！送醫搶救中

廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

憨兒伴母屍半年無人知　他嘆：救不了人間悲劇

渣男灌醉女友　摸上床性侵女友媽還拍片

超商浩克傷勢曝！將控告警方施暴

即／撞1700萬賓利　男大生不治

汪小菲拒付750萬　大S再出招加討700萬

5億高中生媽媽繼承遺產關鍵曝！律師解答

90歲開車24hrs不斷電　地表最強阿公卻迷航了

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

屏東男坐地行乞！國中妹受騙痛哭

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

5億高中生親媽曾偷香蕉　辯要賣錢養公公、小孩

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

更多熱門

相關新聞

福特、特斯拉宣布2024共用充電站

福特、特斯拉宣布2024共用充電站

販售地區不同，充電規格也會不一樣。國際上常見充電規格有4種，分別是特規TPC／NACS、美規CCS1、歐規CCS2以及日規CHAdeMO。近日，北美銷量最好的兩大車廠，福特（Ford）和特斯拉（Tesla）正式達成「充電規格統一協議」，福特將從現有的CCS1規格轉投NACS，此舉勢必影響後續各車廠的佈局。

日本賓士為老車車主提供紀念廠徽

日本賓士為老車車主提供紀念廠徽

外送飲品全是毒！男秒撇竹聯背景

外送飲品全是毒！男秒撇竹聯背景

即／國1物流車追撞賓士！駕駛卡車內被救出

即／國1物流車追撞賓士！駕駛卡車內被救出

黑幫押走酒店幹部囚4小時　5煞栽了

黑幫押走酒店幹部囚4小時　5煞栽了

關鍵字：

林口車行賓士竹聯幫

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面