外送特調飲品全是毒！　竹聯男秒撇清：只是跟黑幫走比較近

▲▼ 竹聯幫明仁會成員吳男以精神飲品廣告，在網路賣毒被逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名24歲吳男涉嫌透過通訊軟體不法販賣毒咖啡包，廣告寫著「精神飲品，一杯400，雙北皆有課程」，向不特定人士販賣。警方24日喬裝買家，與吳男在新北市蘆洲區永安北路假交易，警當場逮獲吳男，並發現他是竹聯幫成員，吳男急撇清「我只是與黑幫走的比較近而已」，訊後依毒品、社維法罪嫌移送法辦。

據悉，吳男被警方註記竹聯幫仁堂明仁會成員，透過通訊軟體微信以精神飲品廣告「特調精神飲品一杯400，10杯3500，20杯7000送一杯，雙北市皆有課程，歡迎來電預約課程」，亂槍打鳥向不特定人士販賣毒咖啡包，毒害社會。

這個月24日晚間9時許，三重警分局警員喬裝買家約出吳男，雙方在新北市蘆洲區永安北路碰面，便衣警見吳男開車，並與吳男完成交易，一旁埋伏警力立刻衝出，將吳男拉出壓制逮捕，盤搜過程發現吳男被警方註記竹聯幫仁堂明仁會成員，但吳男卻急著撇清說：「我只是與黑幫走的比較近而已！」

警方在吳男車內、身上搜扣13包毒品咖啡包、開山刀及摺疊刀各一把、犯罪所得3000元、手機2支等證物一併帶回偵辦，吳男坦承犯毒，警訊後依毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。