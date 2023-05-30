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1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

▲▼教育部長潘文忠（中）、高教司長朱俊彰（右）宣布疫後就學貸款補上方案線上系統，明天開通，學貸族54.6萬人符合教育部補助方案　7月起少付1年本息。（圖／記者許敏溶攝）

▲針對役男在大學4年同時完成服役與學業，潘文忠（中）表示，6月中旬提出配套措施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文去年底宣布兵役延長為1年後，國防部也提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，但卻面臨許多問題，教育部之前曾表示，六月底前提出配套措施，教育部長潘文忠今（30日）明確表態，已經邀請校院協進會與學生代表討論過，正在進行最後綜整，預計六月中旬公布，提供給學校修改相關學則參考，似乎和之前大專校院協會代表提出，修滿規定學分即可申請畢業提前當兵的方向類似。

總統蔡英文去年底宣布將義務役從4個月延長為一年，國防部更提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，配套措施包括由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，以縮短1學年時間，修完所有學分，配套措施包括利用寒暑假服役與放寬學分上限等。

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但國防部方案也引發反對意見，反對者認為，利用每年寒暑假服兵役，達不到軍事訓練效果，也影響學生想利用暑假出國遊學、交換生或實習的計畫，部分大學校長認為，修業年限從4年縮短為3年，學校得針對課程進行大調整與變動。

另有大專校院協進會代表建議，現有大學學則規定，要修滿規定學分且成績優異者才能申請提前畢業，若由各大學自行修改學則，放寬為修滿規定學分即可申請畢業，既不會影響學生在大學學習完整性，學生也保有主動權，更不會因為分散在寒暑假去服兵役而影響軍事訓練完整性，是最簡單可行方式。

對此，潘文忠今天下午參與教育部疫後就學大款補助方案記者會，接受媒體聯訪時表示，教育部已經跟大學校院協進會代表、學生代表溝通，並聽取各方意見，目前已經進行綜合整理階段，預計六月中旬公布，主要提供學校修改相關學則參考。

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