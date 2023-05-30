北科大違規！AI雙聯碩士專班「外位內修」　遭教育部勒令停招

▲北科大和德州大學阿靈頓分校合辦的AI雙聯碩士班，因為違規遭到教育部勒令停招。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期返台，引爆AI熱潮，但是台北科技大學和德州大學阿靈頓分校（UTA）合辦全台唯一「AI雙聯碩士班」，卻爆發部分學生未完成北科大畢業門檻規定，但已先拿到UTA畢業證書，造成「外位內修」問題，教育部今（30日）證實，北科大已經違反大學辦理國外學歷採認辦法、學位授予法等規定，勒令從113學年度起停招。

為了因為產業趨勢與國際接軌，北科大在2020年時，宣布和UTA合作新設「人工智慧與大數據高階管理雙聯碩士學位學程專班」，成為全台唯一AI雙聯碩士專班，該專班強調學生不必出國，全部課程在北科大面授，教育部核定招生名額為38名，首年招生即滿招，但學費不便宜，獲雙畢業證書學費估計要百萬起跳。

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不過，近期卻傳出，部分學生未完成北科大畢業門檻規定，卻已先拿到UTA畢業證書，造成「外位內修」問題，違反大學辦理國外學歷採認辦法、學位授予法等規定。

教育部也證實此事，教育部指出，根據學校核定計畫書及招生簡章，高階管理碩士雙聯學位學程以及高階企業管理碩士雙聯學位，主修大數據分析與人工智慧學程，須同時完成北科大以及UTA的課程及學位論文後，再同時授予2校學位證書，但部分學生未完成北科大畢業門檻規定，卻先拿到UTA畢業證書，已經違反規定，所以依法同113學年度起，停止北科大上述2個學程對外招生。

教育部表示，北科大在111年時，已函請UTA通知，僅完成UTA課程學生，其所持UTA學位證書將不為本國認可，學生應儘快至北科大復學，並請指導教授積極輔導，以完成學校畢業門檻取得畢業證書，而111學年度入學的在校生，其UTA畢業證書由該校代為保管，待確認學生完成論文並取得畢業規定學分數後，由該校統一發給兩校畢業證書。

至於112學年度入學學生，教育部指出，學校已經調整課程科目表，增列「論文研究方法」以及「研究方法論」，皆為共同必修課程，學生須完成論文後，才能取得課程學分，達到畢業學分數，符合資格以同時取得兩校畢業證書。