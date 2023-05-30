友善幼兒學習！教育部出版詞彙手語手冊　成教保人員新寶典

▲教育部出版幼兒園詞彙手語手冊，成為教保人員的新寶典。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

不少教保服務人員縱有豐富教保經驗，面對口語尚未發展完整的幼兒，也難以運用口語有效引導及安撫，教育部為營造共融、友善的幼兒生活學習環境，今（30日）宣布出版《幼兒園常用詞彙手語手冊》，手冊也貼心設計為A5尺寸，讓教保服務人員方便攜帶，並作為教保服務人員手語教學的新寶典。

面對口語尚未發展完整、低口語或無口語等需要手語輔助溝通的幼兒，教保服務人員即使有豐富的教保經驗，有時也難以運用口語有效引導及安撫幼兒，而教育部國教署為了建構有愛無礙的溝通網絡，營造共融、友善的幼兒生活學習環境，今天宣布出版《幼兒園常用詞彙手語手冊》。

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教育部指出，從110年開始推動「學齡前2至6歲教保服務人員手語手冊編製計畫」，在111年編印《學齡前2至6歲教保服務人員手語手冊》，112年出版《幼兒園常用詞彙手語手冊》。在手語素材上，除了幼兒園一日作息常見的600個詞彙，又再擴增400個幼兒園常見情境中教師常用的手語詞彙，並且都可以透過QRcode連結手語教學示範影片，提升手語學習便利性。

特別的是，這個手冊圖畫創作者，都是為聽覺障礙學生或畢業校友，藉由自身學習經歷參與手冊繪圖，為打造手語教學環境盡一份心力，也發揮所學回饋社會。

▲教育部出版幼兒園詞彙手語手冊，讓幼兒學習更友善，也成為教保人員的新寶典。（圖／教育部提供）

為擴大推廣《幼兒園常用詞彙手語手冊》，教育部指出，從今年7月起至明年8月，將於台北、台中、台南、新竹、高雄、花蓮等處，開辦16場手語實體研習，歡迎有興趣的幼兒園教保服務人員及早期療育機構相關專業人員至「全國特殊教育資訊網」報名參加。若無法到現場參與，也可透過網路直播課程、幼兒園常用詞彙手語手冊及線上課程影片自行學習。