　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學貸族利多！54.6萬人符合教育部補助方案　7月起少付1年本息

▲▼教育部長潘文忠（中）、高教司長朱俊彰（右）宣布疫後就學貸款補上方案線上系統，明天開通，學貸族54.6萬人符合教育部補助方案　7月起少付1年本息。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠（中）、高教司長朱俊彰（右）宣布，疫後就學貸款補助方案，7月起直接扣抵。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院在今年2月宣布推出「就學貸款補助方案」，協助貸款人償還一年本息，教育部今（30日）指出，符合疫後就學貸款補助方案共54.6萬人，原則上借貸人免提出申請，由政府主動勾稽審查，符合補助資格者，今年7月起直接扣抵貸款人最近一學期貸款本金（在學中貸款人）或一年還款本息（非在學的貸款人）。

教育部長潘文忠表示，「疫後就學貸款補助方案」是政府在3800億元財政餘裕中，編列220億元特別預算經費，用來協助符合補助資格的就學貸款人償還一年本息，估計共54.6萬就學貸款人符合補助資格，約佔所有申請學貸者的75%，並和承貸銀行研議後，原則上免提出申請，由政府主動勾稽審查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，教育部高教司長朱俊彰表示，若屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，則須檢附相關證明文件，從明天（6月1日）上午10時起，到「疫後就學貸款補助方案線上系統」提出申請，申請截止日為8月31日；貸款人並可在7月10日起至9月15日止，在線上系統查詢或提出申復。

朱俊彰提醒，貸款費用不會撥補進入申請學貸者，而是從7月起直接扣抵，在學中的貸款人，可以直接免付最近一學期貸款本金，已經畢業者，則是由政府幫忙付一年還款本息；所以符合資格民眾，若收到相關簡訊或電子郵件通知，學貸可以領取現金，這就是詐騙，呼籲不要上當。

根據過去教育部資料，申請就學貸款學生約43萬人，每位學生平均貸款約30萬，教育部曾試算，以申貸30萬為例，每個月還款「本金（2950）＋利息（350）」約3300元，若符合資格者，若去年收入資格平均月薪在3萬以下，政府每個月就會幫申貸者還3300元，持續一年，一年金額將近4萬元，但錢不會進到申貸者口袋，而是直接進入銀行，而實際補助金額，會與每一位學生申貸金額不同而有差異，最終都依規定進行。

▲▼教育部高教司長朱俊彰說明疫後就學貸款補上方案線上系統明天開通，學貸族54.6萬人符合教育部補助方案　7月起少付1年本息。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部高教司長朱俊彰，說明疫後就學貸款補上方案線上系統明天開通。（圖／記者許敏溶攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想殺全家
2大「AV女優」來台！　羞曝敏感帶
宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入！　最高罰25萬
快訊／2縣市大雨特報！　午後熱對流發威
飯店突大降價！　他一下單「秒被盜刷1.2萬」
王思佳驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍
快訊／瑪娃暴風圈威脅範圍增！　雨區擴大今晚下更猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

快訊／午後熱對流發威！2縣市「大雨特報」　1圖看12小時雨區變化

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

快訊／午後熱對流發威！2縣市「大雨特報」　1圖看12小時雨區變化

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

鴻海股東會明登場　會場將展最新3款電動車等產品

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

21歲劉敬初登好萊塢　和楊紫瓊見面「第一句話」嚇到：為什麼！

18年前「監獄裡」出生！美國少女逆轉人生　獲哈佛全額獎學金

連14天打9折！藏壽司台中LaLaport店6／6試營運　鬼滅滿額贈再推2波

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

拒受理同性婚「違憲」！　名古屋地方法院：違反婚姻自由

恰總確認許基宏身體都正常　張志豪今回右外野

技師到府檢測邊牧熱情飛撲　討抱不成還對奴才哭哭抱怨

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

暴風圈威脅範圍增！雨區增今晚下更猛

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

總統蔡英文去年底宣布兵役延長為1年後，國防部也提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，但卻面臨許多問題，教育部之前曾表示，六月底前提出配套措施，教育部長潘文忠今（30日）明確表態，已經邀請校院協進會與學生代表討論過，正在進行最後綜整，預計六月中旬公布，提供給學校修改相關學則參考，似乎和之前大專校院協會代表提出，修滿規定學分即可申請畢業提前當兵的方向類似。

友善幼兒學習！教育部出版詞彙手語手冊　成教保人員新寶典

友善幼兒學習！教育部出版詞彙手語手冊　成教保人員新寶典

北科大違規！AI雙聯碩士專班「外位內修」　遭教育部勒令停招

北科大違規！AI雙聯碩士專班「外位內修」　遭教育部勒令停招

亞洲物理奧賽揭曉　台學生獲6金1銀「國際排名第3」

亞洲物理奧賽揭曉　台學生獲6金1銀「國際排名第3」

準公幼遭批灑錢「摧毀教育公平」　教部：辦理不善將解除契約

準公幼遭批灑錢「摧毀教育公平」　教部：辦理不善將解除契約

關鍵字：

助學貸款教育部疫後

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面