學貸族利多！54.6萬人符合教育部補助方案　7月起少付1年本息

▲教育部長潘文忠（中）、高教司長朱俊彰（右）宣布，疫後就學貸款補助方案，7月起直接扣抵。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院在今年2月宣布推出「就學貸款補助方案」，協助貸款人償還一年本息，教育部今（30日）指出，符合疫後就學貸款補助方案共54.6萬人，原則上借貸人免提出申請，由政府主動勾稽審查，符合補助資格者，今年7月起直接扣抵貸款人最近一學期貸款本金（在學中貸款人）或一年還款本息（非在學的貸款人）。

教育部長潘文忠表示，「疫後就學貸款補助方案」是政府在3800億元財政餘裕中，編列220億元特別預算經費，用來協助符合補助資格的就學貸款人償還一年本息，估計共54.6萬就學貸款人符合補助資格，約佔所有申請學貸者的75%，並和承貸銀行研議後，原則上免提出申請，由政府主動勾稽審查。

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不過，教育部高教司長朱俊彰表示，若屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，則須檢附相關證明文件，從明天（6月1日）上午10時起，到「疫後就學貸款補助方案線上系統」提出申請，申請截止日為8月31日；貸款人並可在7月10日起至9月15日止，在線上系統查詢或提出申復。

朱俊彰提醒，貸款費用不會撥補進入申請學貸者，而是從7月起直接扣抵，在學中的貸款人，可以直接免付最近一學期貸款本金，已經畢業者，則是由政府幫忙付一年還款本息；所以符合資格民眾，若收到相關簡訊或電子郵件通知，學貸可以領取現金，這就是詐騙，呼籲不要上當。

根據過去教育部資料，申請就學貸款學生約43萬人，每位學生平均貸款約30萬，教育部曾試算，以申貸30萬為例，每個月還款「本金（2950）＋利息（350）」約3300元，若符合資格者，若去年收入資格平均月薪在3萬以下，政府每個月就會幫申貸者還3300元，持續一年，一年金額將近4萬元，但錢不會進到申貸者口袋，而是直接進入銀行，而實際補助金額，會與每一位學生申貸金額不同而有差異，最終都依規定進行。

▲教育部高教司長朱俊彰，說明疫後就學貸款補上方案線上系統明天開通。（圖／記者許敏溶攝）