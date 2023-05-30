美台組「訓後回顧小組」全程觀摩漢光兵推　國防部：美給予國軍肯定

▲林文皇30日說明今年漢光兵推結論。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國軍漢光39號電腦輔助指揮所演習19日落幕，國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將今（30日）透露，此次台美雙方共同編組AAR的訓後回顧小組，對國軍全程實施觀摩跟分析，也給予肯定，並提供我方相關意見跟經驗，讓我方持續強化建軍備戰跟修訂相關作戰計畫。

國防部30日舉行記者會，會中媒體關切今年漢光兵推的過程與結論。林文皇表示，漢光電腦輔助指揮所演習經過一周、5天4夜，24小時不間斷地演練，依照統裁部、聯戰任務行動要項跟訓練目標，以及按照共軍犯台態樣來設計想定，並且運用攻擊軍、聯合戰區層級模擬系統（JTLS）來訓練防衛軍，遂行各項防衛作戰演練。

林文皇指出，防衛軍也依照想定來開設各級指揮所，所有編組人員都在相關指定時間進駐演練，包含各級指揮官、參演的參謀人員等，共同遂行演練，而這部分是運用JTLS的電腦兵棋系統，來實施在一個仿真實的實戰場景之下，全方面地做訓練。

林文皇又指，這次也由台美雙方共同編組AAR（After Action Review）的訓後回顧小組，對國軍全程實施觀摩跟分析，也給予肯定，並提供我方相關意見跟經驗，讓我方持續強化建軍備戰跟修訂相關作戰計畫。林說，這部分主要在計畫作為、作戰決策或指揮管制中間過程所做的觀察跟分析。

此外，林文皇也表示，這次經過台美共同觀察後，也都認為在防衛軍、聯戰任務行動要項，還有年度訓練目標，這次演訓之中，都可以達成這樣的訓練任務，能夠強化自我防衛的能力，而國軍也會持續用各種演訓機會，來將共軍各種威脅態樣，納入演訓想定，來持續強化國軍防衛作戰能力。