國軍「暑期戰鬥營」回來了！　新增步槍射擊、裝甲兵戰鬥營　

▲政戰局文宣心戰處長樓偉傑少將30日在國防部記者會上，宣布暑期戰鬥營回來了。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

受疫情影響停辦2年的國防部暑期戰鬥營，國防部今（30日）宣布重啟，並規劃陸、海、空軍等相關共20個營隊，預計召訓2170個名額，其中「全方位戰士體驗營」、「後備軍人步槍射擊訓練營」、「軍武維保體驗營」及「裝甲兵戰鬥營」等4個營隊，為今年首次辦理的新營隊。

國防部30日上午記者會，說明2023年暑期戰鬥營活動。政戰局文宣心戰處長樓偉傑少將表示，今年暑期戰鬥營，規劃在7月3日至8月31日辦理，計有陸軍「金門、馬祖、澎湖、前鋒、全方位戰士、軍武維保、裝甲兵、洄瀾射擊、阿帕契、傘兵、後備軍人步槍射擊訓練營」、海軍「海上生活體驗營、兩棲勇士挑戰營」、空軍「航空戰鬥營、航空科技體驗營」、憲兵「鐵衛戰鬥營」、國防大學「新聞研習營、國防科技研習營」、國防醫學院「醫學研習營」及中正預校「科學體驗營」等20個營隊，共召訓2170個名額。

樓偉傑說，其中「全方位戰士體驗營」、「後備軍人步槍射擊訓練營」、「軍武維保體驗營」及「裝甲兵戰鬥營」等4個營隊，是今年第1次辦理的新營隊，歡迎符合報名資格的青年朋友一起來認識國軍。

國防部表示，因為疫情影響，暑期戰鬥營停辦2年，很多年輕朋友都很期待今年的復辦，報名是採「先報名先錄取」的方式，區分兩個階段：第一階段是6月3日中午12時開始的「申請帳號」，在「全民國防教育戰鬥營報名」網站申請個人帳號，並完成登入確認；第二階段「營隊報名」自6月10日中午12時開始至額滿為止，登錄個人帳號後依照步驟到選擇營隊，網站頁面會顯示該營隊個人序號，並由系統發送電子郵件。錄取名單將於6月19日上午11時公告於「全民國防教育資訊網」。